TMP nâng cao năng lực số trong công tác thí nghiệm máy biến áp

Không chỉ là hoạt động đào tạo chuyên môn, đây còn là bước đi quan trọng khẳng định định hướng đầu tư công nghệ - phát triển con người - thúc đẩy chuyển đổi số mà TMP nhất quán thực hiện trong nhiều năm qua.

Toàn thể CBCNV Đội thí nghiệm - Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện được tham gia khóa đào tạo

Việc triển khai đào tạo thiết bị FRA500 thể hiện quyết tâm của TMP trong việc nâng cấp năng lực cốt lõi của công tác thí nghiệm và bảo trì máy biến áp (MBA). FRA500 là thiết bị phân tích đáp ứng tần số được thiết kế để đánh giá tính toàn vẹn cơ khí của MBA, cho phép phát hiện sớm các dạng sai hỏng khó quan sát như biến dạng/chuyển động lõi, chạm đất lõi, ngắn mạch các lá thép, biến dạng cuộn dây, ngắn mạch vòng dây hoặc hở cuộn dây, sự hư hại hoặc dịch chuyển của cuộn dây.

Thiết bị sở hữu dải tần rộng từ 0,1 Hz đến 32 MHz, trọng lượng chỉ 4.9 kg và hỗ trợ kết nối kỹ thuật số phục vụ số hóa dữ liệu thí nghiệm. Đây là những yếu tố giúp TMP tiến gần hơn tới mục tiêu xây dựng hệ thống giám sát thiết bị thông minh và dự báo xu hướng hư hỏng dựa trên dữ liệu.

Thiết bị được kết nối để thực hành tại MBA 1T của Nhà máy

Khóa đào tạo do chuyên gia Dino Karakas, đại diện DV Power, thương hiệu thiết bị thử nghiệm điện lực đang được sử dụng tại hơn 120 quốc gia trực tiếp hướng dẫn. Học viên được đào tạo phương pháp kết nối thiết bị, thao tác với các phụ kiện như kẹp C, cáp đo, cáp tham chiếu và hộp hiệu chuẩn. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng lưu ý những lỗi kết nối thường gặp có thể gây sai lệch kết quả đo.

Chuyên gia Dino Karakas của DV Power đào tạo trực tiếp tại hiện trường MBA 1T - Nhà máy Thủy điện Thác Mơ

Các kỹ sư của TMP được giải đáp thắc mắc trực tiếp trong quá trình đào tạo

Trọng tâm khóa đào tạo là phần phân tích đồ thị bằng phần mềm DV-FRA, nơi học viên được hướng dẫn cách đánh giá các vùng tần số liên quan đến lõi từ, cuộn dây và vùng chuyển tiếp. Từ đó, đội ngũ kỹ thuật không chỉ nắm được cách "đo" mà còn hiểu sâu về ý nghĩa dữ liệu, phục vụ công tác dự báo và đánh giá tình trạng thiết bị theo hướng số hóa.

Không khí học tập tích cực, chuyên nghiệp cùng tinh thần sẵn sàng tiếp cận công nghệ mới đã tạo nên dấu ấn mạnh mẽ về hình ảnh của đội ngũ kỹ thuật TMP. Những khoảnh khắc ghi lại từ lớp học - từ sự tập trung trong thao tác thực hành đến việc quan sát đồ thị phân tích trên màn hình - phản ánh rõ nét một TMP năng động, đổi mới và không ngừng nâng cao năng lực công nghệ.

Kết thúc khóa đào tạo, đội ngũ thí nghiệm Trung tâm dịch vụ và sửa chữa cơ điện đã có nền tảng vững chắc để vận dụng FRA500 vào công tác đánh giá MBA tại hiện trường. Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của TMP, góp phần tăng cường độ tin cậy thiết bị, tối ưu hóa bảo trì và hướng đến mục tiêu xây dựng doanh nghiệp điện lực hiện đại, chủ động và bền vững.