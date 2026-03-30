TMP quyết tâm đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục mùa khô 2026

Hiện lưu lượng nước về hồ giảm cùng nền nhiệt tăng cao, gây nguy cơ phát sinh sự cố thiết bị, ảnh hưởng đến độ tin cậy vận hành. Trước những thách thức đó, TMP đã xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo cung ứng điện mùa khô với các phương án cụ thể, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, đảm bảo hệ thống vận hành liên tục, an toàn.

Phòng điều khiển trung tâm Nhà máy Thủy điện Thác Mơ ẢNH: TMP

Công ty đã chủ động chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng phục vụ bảo dưỡng, sửa chữa; đồng thời xây dựng phương án thay thế ngay khi phát sinh hư hỏng. Công tác rà soát, bổ sung danh mục vật tư dự phòng chiến lược được thực hiện kịp thời, đảm bảo sẵn sàng thay thế khi xảy ra hư hỏng, không để gián đoạn xử lý sự cố do thiếu vật tư hoặc chậm trễ trong mua sắm.

Bên cạnh đó, TMP luôn duy trì lực lượng trực vận hành và sửa chữa 24/24; tổ chức diễn tập xử lý sự cố định kỳ nhằm nâng cao năng lực phối hợp giữa các đơn vị trong Công ty. Cơ chế báo cáo nhanh cũng được thiết lập để đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phát sinh và xin ý kiến chỉ đạo đối với các nội dung vượt thẩm quyền.

CBCNV vận hành tập trung rà soát, đánh giá các công tác cần chuẩn bị trước khi diễn tập sự cố ẢNH: TMP

Song song đó, Công ty cũng tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá toàn diện các hạng mục công việc trong mùa khô như bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy H1, H2; kiểm định các thiết bị; tăng cường theo dõi, phân tích chặt chẽ các thông số vận hành của tổ máy, hệ thống điều khiển, bảo vệ và SCADA. Đồng thời siết chặt kỷ luật vận hành, nâng cao trách nhiệm ca trực, bảo đảm thao tác chính xác, an toàn và tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật

Công tác tổ chức nhân sự phục vụ vận hành được thực hiện nghiêm túc. Bên cạnh việc bố trí lực lượng vận hành 24/24, Công ty còn tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ trong bảo trì, bảo dưỡng và vận hành nhà máy điện; ngoài ra tổ chức diễn tập xử lý sự cố nhằm đảm bảo khả năng phản ứng nhanh trước các tình huống bất thường. Lực lượng sửa chữa luôn được duy trì, kết hợp tăng cường giám sát an toàn trong thi công và vận hành, đặc biệt trong điều kiện nắng nóng và phụ tải cao, đảm bảo sẵn sàng ứng phó khi phát sinh sự cố.

Lực lượng chữa cháy tham gia diễn tập tại khu vực trạm inverter IS03 Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ ẢNH: TMP

Các công ty con, công ty liên kết của TMP cũng tập trung triển khai công tác bảo dưỡng, sửa chữa tổ máy trong mùa khô nhằm sẵn sàng cho vận hành liên tục trong mùa mưa. Công tác kiểm tra thiết bị được tăng cường, lực lượng vận hành tuân thủ nghiêm quy trình, bố trí nhân lực trực tại chỗ để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Với sự chuẩn bị chủ động, đồng bộ và toàn diện, TMP khẳng định quyết tâm cao độ trong việc đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định suốt mùa khô, góp phần phục vụ hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội và ổn định đời sống nhân dân trong cao điểm nắng nóng năm 2026.