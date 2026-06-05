TMP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Toàn cảnh đại hội Ảnh: TMP

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, kế hoạch năm 2026; Tờ trình thông qua báo cáo tiền lương, thù lao năm 2025 và tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2026 của thành viên HĐQT và ban kiểm soát; Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của TMP; Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Tờ trình thông qua báo cáo giao dịch giữa TMP với các bên có liên quan năm 2025 và dự kiến năm 2026; Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025; Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Công ty; Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025; Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Ông Nguyễn Lê Hoàng, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc TMP, trình bày báo cáo tại đại hội Ảnh: TMP

Theo báo cáo, năm 2025 TMP đạt 825 triệu kWh sản lượng điện đầu cực, sản lượng điện giao nhận đạt 820 triệu kWh. Tổng doanh thu đạt 712,924 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 303,78 tỉ đồng.

Năm 2026, Công ty đặt mục tiêu sản lượng điện sản xuất là 762 triệu kWh, trong đó Thủy điện Thác Mơ 693 triệu kWh, điện mặt trời 69 triệu kWh. Về mục tiêu doanh thu, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 676,17 tỉ đồng, kế hoạch lợi nhuận trước thuế 290,11 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 246,88 tỉ đồng. TMP sẽ tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đảm bảo vận hành các nhà máy điện an toàn, ổn định và liên tục; đồng thời hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật theo kế hoạch.

Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư xây dựng được Công ty đặc biệt chú trọng. Năm 2026, TMP sẽ triển khai các thủ tục cần thiết để tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (100 MWp), đồng thời thực hiện các báo cáo chuyên ngành, lập hồ sơ FS và thẩm định FS.

Ông Huỳnh Văn Khánh, Chủ tịch HĐQT TMP, trình bày các báo cáo tại đại hội Ảnh: TMP

Đối với dự án Nhà máy Điện mặt trời Thác Mơ giai đoạn 2 (275 MWp), Công ty sẽ phối hợp với các cơ quan, ban ngành để đề xuất điều chỉnh giai đoạn thực hiện từ sau năm 2030 sang giai đoạn 2026-2030 trong quy hoạch TP.Đồng Nai. Ngoài ra, TMP cũng sẽ triển khai đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hoạt động quản trị và vận hành.

Tham gia thảo luận tại đại hội, bà Nguyễn Thị Mai Thanh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh, đã có nhiều ý kiến đóng góp đối với công tác đầu tư, xây dựng và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời, bà cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng EVNGENCO2 và TMP trong quá trình đầu tư, phát triển các dự án mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Trần Phú Thái, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO2, ghi nhận và biểu dương những kết quả TMP đã đạt được trong năm 2025. Ông đề nghị Công ty tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, khắc phục những tồn tại, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và tập trung mở rộng đầu tư phát triển. Đồng thời, TMP cần thực hiện tốt nhiệm vụ đầu tư xây dựng các dự án đang triển khai trên tinh thần tuân thủ pháp luật; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ông Trần Phú Thái, Chủ tịch Hội đồng quản trị EVNGENCO2, phát biểu chỉ đạo tại đại hội Ảnh: TMP



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TMP đã diễn ra thành công tốt đẹp, thông qua toàn bộ các nội dung trình Đại hội với tỷ lệ tán thành cao, tạo tiền đề để Công ty tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và hoàn thành các mục tiêu đã đề ra trong năm 2026.