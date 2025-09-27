TMP tổ chức Hội nghị quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh

Tham dự hội nghị có ông Huỳnh Văn Khánh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty; các thành viên trong Ban chấp hành Đảng bộ; Ban tổng giám đốc; trưởng, phó các đơn vị cùng đại diện công đoàn, đoàn thanh niên và toàn thể đảng viên, CBCNV TMP. Hội nghị có sự tham gia báo cáo chuyên đề của tiến sĩ Trần Tuấn Duy, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộ TP.Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh tham dự hội nghị trực tiếp và trực tuyến Ảnh: Ngọc Bích

Truyền đạt những nội dung trọng tâm

Trong phần trình bày, tiến sĩ Trần Tuấn Duy đã giới thiệu và trích dẫn những nội dung cốt lõi từ cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của cố Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cuốn sách là sự kết tinh tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của cố Tổng bí thư về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; đồng thời thể hiện những chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục. Nội dung này góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cụ thể hóa tại Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ

Đối với TMP, chủ đề học tập năm 2025 được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung thiết thực. Công ty đặc biệt đề cao tinh thần nêu gương, liêm chính, minh bạch trong mọi hoạt động quản lý, điều hành và sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, TMP chú trọng tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong điều hành sản xuất; nêu cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu các đơn vị, phòng ban, phân xưởng; đồng thời khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người lao động. Những định hướng này góp phần hình thành môi trường làm việc đoàn kết - minh bạch - liêm chính - hiệu quả, phù hợp với tinh thần học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ Trần Tuấn Duy, Phó trưởng khoa Nhà nước và Pháp luật, Học viện Cán bộTP.Hồ Chí Minh báo cáo tại hội nghị Ảnh: Ngọc Bích

Ý nghĩa và định hướng hành động

Hội nghị quán triệt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 đã mang đến cho tập thể cán bộ, đảng viên và người lao động TMP những bài học quý báu về liêm chính, kỷ luật và tinh thần nêu gương. Từ nhận thức đó, mỗi cá nhân sẽ chuyển hóa thành hành động cụ thể trong sản xuất, vận hành và quản trị, đặc biệt trong việc giữ vững an toàn - nâng cao hiệu quả - bảo đảm độ tin cậy cung cấp điện.

Đây chính là nền tảng để TMP hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của TMP trong Tổng công ty Phát điện 2 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần xây dựng Đảng bộ Công ty ngày càng trong sạch, vững mạnh.