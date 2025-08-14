TMP tổ chức khóa bồi dưỡng và ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu

Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức toàn diện về công tác đấu thầu, giúp nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Lớp có sự tham gia của 33 học viên, bao gồm Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty, các trưởng, phó đơn vị và chuyên viên các đơn vị.

Chương trình đào tạo bài bản, nội dung toàn diện

Trong 3 ngày học tập, chương trình được triển khai với 10 chuyên đề bao quát toàn bộ nội dung cốt lõi của công tác đấu thầu. Các chuyên đề trải dài từ tổng quan và quy định pháp luật, lập kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu, đến các hình thức mua sắm, đấu thầu qua mạng, hợp đồng, cũng như xử lý tình huống, kiến nghị và giám sát. Cấu trúc nội dung được sắp xếp logic, bảo đảm người học nắm được bức tranh toàn diện và có khả năng vận dụng ngay sau khóa học. Phương pháp giảng dạy kết hợp, gắn với thực tiễn.

Khóa đào tạo tổ chức qua Zoom Meeting tại trụ sở TMP ở P.Phước Long, tỉnh Đồng Nai và văn phòng làm việc tại TP.HCM Ảnh: Ngọc Bích

Trong suốt khóa học, giảng viên kết hợp giữa lý thuyết và phân tích tình huống thực tiễn. Học viên được hướng dẫn chi tiết từ việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, soạn thảo hồ sơ mời thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng cho đến xử lý các tình huống phát sinh.

Tài liệu đào tạo bám sát luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định, thông tư mới nhất, giúp học viên nắm chắc hành lang pháp lý, áp dụng ngay trong công tác đấu thầu tại đơn vị.

Kết quả và kỳ vọng

Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ 10 chuyên đề kiến thức nền tảng và chuyên sâu, nắm vững quy trình, phương pháp và kỹ năng xử lý tình huống.

Khóa học đã góp phần giúp cán bộ, nhân viên TMP nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ quy định pháp luật. TMP kỳ vọng mỗi học viên sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức được học vào thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty minh bạch, hiệu quả và bền vững.