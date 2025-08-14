Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn cần biết

TMP tổ chức khóa bồi dưỡng và ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu

Ngọc Bích
Ngọc Bích
14/08/2025 10:11 GMT+7

Từ ngày 5 - 7.8, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Mơ (TMP) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ đấu thầu - Cục Quản lý đấu thầu tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức và ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu năm 2025 theo hình thức trực tuyến kết nối tại trụ sở công ty và văn phòng TP.HCM.

Khóa học nhằm trang bị cho học viên kiến thức toàn diện về công tác đấu thầu, giúp nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ đúng quy định pháp luật. Lớp có sự tham gia của 33 học viên, bao gồm Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, người phụ trách quản trị công ty, các trưởng, phó đơn vị và chuyên viên các đơn vị.

Chương trình đào tạo bài bản, nội dung toàn diện

Trong 3 ngày học tập, chương trình được triển khai với 10 chuyên đề bao quát toàn bộ nội dung cốt lõi của công tác đấu thầu. Các chuyên đề trải dài từ tổng quan và quy định pháp luật, lập kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu, đến các hình thức mua sắm, đấu thầu qua mạng, hợp đồng, cũng như xử lý tình huống, kiến nghị và giám sát. Cấu trúc nội dung được sắp xếp logic, bảo đảm người học nắm được bức tranh toàn diện và có khả năng vận dụng ngay sau khóa học. Phương pháp giảng dạy kết hợp, gắn với thực tiễn.

TMP tổ chức khóa bồi dưỡng và ôn thi chứng chỉ nghiệp vụ về đấu thầu- Ảnh 1.

Khóa đào tạo tổ chức qua Zoom Meeting tại trụ sở TMP ở P.Phước Long, tỉnh Đồng Nai và văn phòng làm việc tại TP.HCM

Ảnh: Ngọc Bích

Trong suốt khóa học, giảng viên kết hợp giữa lý thuyết và phân tích tình huống thực tiễn. Học viên được hướng dẫn chi tiết từ việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu, soạn thảo hồ sơ mời thầu, thực hiện đấu thầu qua mạng cho đến xử lý các tình huống phát sinh.

Tài liệu đào tạo bám sát luật Đấu thầu năm 2023 và các nghị định, thông tư mới nhất, giúp học viên nắm chắc hành lang pháp lý, áp dụng ngay trong công tác đấu thầu tại đơn vị.

Kết quả và kỳ vọng

Kết thúc khóa học, học viên được trang bị đầy đủ 10 chuyên đề kiến thức nền tảng và chuyên sâu, nắm vững quy trình, phương pháp và kỹ năng xử lý tình huống.

Khóa học đã góp phần giúp cán bộ, nhân viên TMP nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu công việc và tuân thủ quy định pháp luật. TMP kỳ vọng mỗi học viên sẽ vận dụng hiệu quả những kiến thức được học vào thực tiễn, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, góp phần đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh của công ty minh bạch, hiệu quả và bền vững.

Khám phá thêm chủ đề

TMP Thủy điện Thác Mơ đấu thầu Luật Đấu thầu đào tạo Bồi dưỡng kiến thức
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận