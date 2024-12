TMP triển khai hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp theo ISO 45001:2018

Chuyên gia đào tạo Trần Gia Tuấn (phải) kiểm tra hồ sơ quản lý lao động ẢNH: VY LIÊM HÒA

Chương trình này sẽ thông tin về những vấn đề cần phải xem xét khi quản lý an toàn và sức khỏe, đánh giá rủi ro tại nơi làm việc. Đồng thời trình bày cách thực hiện phương pháp tiếp cận theo các bước: Lập kế hoạch: Mô tả cách quản lý an toàn và sức khỏe trong công việc (chính sách cần thiết về mặt pháp lý) và có kế hoạch để trở thành thực tiễn. Hành động: Ưu tiên và kiểm soát các nguy cơ rủi ro - tham khảo ý kiến của người lao động và cung cấp các nguồn thông tin và đào tạo. Kiểm tra: Đánh giá việc đang làm. Tổ chức thực hiện; Tìm hiểu từ những kinh nghiệm thực tế và tổ chức triển khai các nội dung: Lập kế hoạch về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; Xây dựng chính sách về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp; Kiểm soát rủi ro; Tai nạn và thanh tra; Nơi làm việc và công xuất lao động; Quyết định lựa chọn người trợ giúp trong công việc; Tư vấn cho người lao động; Tuyên truyền và huấn luyện; Giám sát việc thực hiện; Cấp cứu; Quy trình khẩn cấp; Báo cáo tình hình về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; Phổ biến luật và văn bản có liên quan; Dấu hiệu an toàn; Bảo hiểm; Thực thi pháp luật…

TMP nhìn nhận quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp là một phần cấu thành của quản lý doanh nghiệp. Việc tổ chức đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 nhằm phát hiện sớm các vấn đề về những mối nguy cơ có thể xảy ra tại nơi làm việc, đưa ra các biện pháp hợp lý và bảo đảm rằng các nguy cơ đó được kiểm soát.