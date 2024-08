TMP tuyên truyền cảnh báo vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

Chính quyền cùng bà con thôn An Lương đến tham dự hội nghị

Hơn 50 hộ dân thôn An Lương đã đến tham dự Hội nghị tuyên truyền cảnh báo vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du Thủy điện Thác Mơ. Tại hội nghị, người dân đã được cán bộ chuyên trách Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ, phổ biến các văn bản pháp lý, pháp luật; các quy định bảo vệ hành lang công trình thủy điện, quy trình vận hành hồ chứa, hiệu lệnh thông báo điều tiết hồ thủy điện…

Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ phổ biến cho người dân thôn An Lương các văn bản pháp luật về việc vận công công trình thủy điện

Hồ chứa nước Thủy điện Thác Mơ là công trình đặc biệt quan trọng với dung tích 1,36 tỉ m³. Công trình có chiều dài đắp đập hơn 10 km, chiều cao đập lớn nhất 46 m. Thời gian qua, Công ty cổ phần Thủy điện Thác Mơ thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, an toàn lòng hồ. Tuy nhiên, do công trình nằm trong vùng địa thế phức tạp, hành lang tiếp giáp qua nhiều huyện nên công tác bảo đảm an toàn cho công trình gặp nhiều khó khăn, cần sự chung tay góp sức từ các ban, ngành, địa phương. Đặc biệt là các hộ dân thôn An Lương tổ chức sản xuất nông nghiệp ở bờ sông, đảo nổi; đánh bắt hải sản trên dòng Sông Bé.

Qua hội nghị, TMP đã tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức chấp hành các hiệu lệnh điều tiết hồ chứa, đảm bảo an toàn về người và tài sản trong quá trình lao động sản xuất ở hạ du công trình thủy điện.