TMP và NSMO hợp tác đào tạo về vận hành hệ thống điện và thị trường điện

Khóa học có sự tham gia của 65 cán bộ, công nhân viên đến từ các Nhà máy Thủy điện Thác Mơ, Thủy điện Đại Nga và Thủy điện Đăkrơsa. Đây là lực lượng nòng cốt này gồm các trưởng, phó đơn vị, giám đốc các công ty con của TMP, trưởng ca, điều hành viên và cán bộ kỹ thuật - những người giữ vai trò quan trọng trong công tác vận hành an toàn, ổn định và tối ưu hiệu quả tham gia hệ thống điện và thị trường điện.

Toàn cảnh khóa đào tạo trực tiếp tại Gia Lai và tại đầu cầu trụ sở công ty Ảnh: Ngọc Bích

Nội dung chương trình được thiết kế cho đặc thù vận hành của các nhà máy thủy điện và điện mặt trời thuộc TMP, bao quát từ tổng quan hệ thống điện Việt Nam, các tiêu chuẩn và quy định mới nhất về vận hành, đến những kỹ thuật chuyên sâu như phối hợp điều độ thời gian thực, lập kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa, vận hành trong điều kiện tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng cao, cũng như cơ chế và lộ trình phát triển của thị trường điện.

Ngoài ra, học viên còn được cập nhật kết quả vận hành 6 tháng đầu năm 2025, các phương án đảm bảo cung cấp điện trong mùa khô, đồng thời tham gia phân tích tình huống và thực hành thao tác xử lý sự cố trong hệ thống điện quốc gia, bao gồm nguyên tắc khởi động đen và khôi phục hệ thống.

Ông Hoàng Đình Long, Điều độ viên NSMO trao đổi các thông tin trong khóa đào tạo Ảnh: Ngọc Bích

Không khí lớp học diễn ra sôi nổi, các học viên tích cực trao đổi, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn. Nhiều tình huống giả định được đưa ra để rèn luyện khả năng ứng phó nhanh và chính xác, qua đó giúp củng cố kiến thức lý thuyết đồng thời nâng cao kỹ năng xử lý tình huống. Kết thúc khóa học, toàn bộ học viên đều đạt yêu cầu kiểm tra và được trao chứng nhận đào tạo.

Học viên đánh giá cao kiến thức chuyên sâu và tính thực tiễn của chương trình, khẳng định có thể áp dụng ngay vào công tác vận hành tại đơn vị. Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và phương pháp truyền đạt, khóa đào tạo đã góp phần nâng cao chất lượng vận hành của các nhà máy trực thuộc TMP, tạo lợi thế cạnh tranh khi tham gia thị trường điện.

Đây không chỉ là dịp để củng cố kiến thức và kỹ năng vận hành, mà còn là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường phối hợp giữa TMP và NSMO, hướng tới mục tiêu vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy và hiệu quả.