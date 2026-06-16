TNEX đạt giải thưởng Ngân hàng số tốt nhất* Việt Nam 2026 nhờ nền tảng ưu việt

Trong kỷ nguyên tài chính số, danh hiệu này không chỉ ghi nhận quy mô, mà còn tôn vinh năng lực "ngân hàng thông minh" - nơi trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu lớn (Big Data) đóng vai trò điều phối toàn bộ trải nghiệm người dùng. Đối với TNEX, công nghệ không đơn thuần là công cụ hỗ trợ, mà đã trở thành "trái tim" trong mô hình vận hành, giúp doanh nghiệp tạo ra những tiêu chuẩn mới về sự tiện lợi và tốc độ.

Đại diện TNEX tham dự Lễ trao giải “Best Digital Bank in Vietnam 2026” do The Asian Banker tổ chức

Đột phá trải nghiệm khách hàng nhờ trí tuệ nhân tạo

Khác biệt lớn nhất của TNEX nằm ở việc tối ưu hóa quy trình dựa trên trí tuệ nhân tạo. Trong một thị trường mà khách hàng ngày càng kỳ vọng vào sự tức thời, khả năng rút ngắn thời gian phê duyệt tài chính xuống chỉ còn 5 giây đã trở thành "dấu ấn công nghệ" đặc trưng của TNEX. Việc áp dụng AI vào quy trình xét duyệt không chỉ giúp giảm thiểu ma sát trong trải nghiệm người dùng mà còn cho phép doanh nghiệp phục vụ tệp khách hàng hơn 2,6 triệu người một cách cá nhân hóa và tự động hóa cao độ.

Mô hình tài chính số vận hành hoàn toàn trực tuyến, không phụ thuộc vào chi nhánh vật lý, đã cho phép TNEX tối ưu hóa cấu trúc chi phí. Sự linh hoạt này giúp doanh nghiệp không chỉ mở rộng độ phủ tới các nhóm khách hàng đại chúng mà còn đảm bảo chất lượng dịch vụ đồng nhất tại mọi điểm chạm, dù là trên ứng dụng hay qua các kênh tích hợp.

Dữ liệu lớn: Nền tảng của quản trị rủi ro thông minh

Trong tài chính tiêu dùng số, công nghệ còn đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát rủi ro. TNEX đã xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro dựa trên dữ liệu lớn, nơi dữ liệu không chỉ là thông tin tĩnh mà là nguồn tài nguyên sống giúp đánh giá tín dụng chính xác theo thời gian thực. Điều này giải quyết bài toán cốt lõi của ngành tài chính: làm thế nào để tăng trưởng quy mô dư nợ mà vẫn duy trì được chất lượng danh mục.

Thực tế năm 2025 cho thấy, trong khi quy mô dư nợ tăng trưởng gấp 3 lần, chỉ số nợ sớm của TNEX lại giảm 30%. Đây là kết quả tất yếu của một hệ thống vận hành có khả năng nhận diện, phân tích và phản ứng với các thay đổi hành vi khách hàng nhanh chóng. Những chỉ số như doanh thu tăng 7 lần hay chi phí trên thu nhập giảm 20% chính là kết quả của việc ứng dụng công nghệ để tinh gọn vận hành, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sử dụng nguồn vốn.

Định hình tương lai qua hệ sinh thái mở

Ông Nguyễn Thế Minh – Tổng giám đốc TNEX phát biểu tại lễ trao giải

Bên cạnh nền tảng công nghệ nội tại, TNEX đang tiên phong trong việc phát triển mô hình tài chính số mở thông qua việc tích hợp sâu rộng với các đối tác chiến lược tầm cỡ trong nước . Việc mở rộng hệ sinh thái này giúp TNEX không chỉ đơn thuần cung cấp dịch vụ ngân hàng, mà còn nhúng dịch vụ tài chính vào hành trình tiêu dùng và kinh doanh của người dân Việt Nam.

Với việc liên tục đầu tư vào các công nghệ mới, giải thưởng "Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2026" một lần nữa khẳng định tầm nhìn dài hạn của TNEX. Trong giai đoạn 2026–2029, doanh nghiệp xác định tiếp tục lấy công nghệ làm nền tảng cạnh tranh cốt lõi, tập trung nâng cao năng lực của AI trong việc thấu hiểu khách hàng và quản trị rủi ro.

Với TNEX, công nghệ không chỉ phục vụ cho hiện tại, mà đang góp phần định hình tương lai của tài chính tiêu dùng số - một tương lai nơi các dịch vụ ngân hàng trở nên đơn giản, minh bạch, an toàn và thông minh hơn cho mọi người dùng. Việc nhận giải thưởng từ The Asian Banker chính là sự khẳng định cho hướng đi đúng đắn: lấy công nghệ làm sức mạnh, dữ liệu làm nền tảng và trải nghiệm người dùng làm mục tiêu tối thượng.

* TNEX đạt giải thưởng Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2026 do The Asian Banker vinh danh