TNPM mục tiêu hướng tới 'vận hành xuất sắc' trong cung cấp dịch vụ vận hành tòa nhà





"Vận hành xuất sắc" - Nền tảng cốt lõi tạo nên giá trị dịch vụ TNPM

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, nhu cầu về một hệ thống vận hành chuyên nghiệp, hiệu quả và lấy cư dân làm trung tâm ngày càng trở nên cấp thiết. Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM) đã sớm xác định con đường phát triển tập trung vào chiều sâu chuyên môn, đó là "vận hành xuất sắc".

Theo TNPM, "vận hành xuất sắc" là một hệ giá trị được tạo dựng từ con người, nguồn lực và quy trình vận hành tạo thành giá trị tổng hòa cao nhất cho chất lượng dịch vụ.

Để đạt được điều đó, TNPM đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực vận hành. Doanh nghiệp không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ quản lý vận hành tại các khu chung cư cao tầng, đảm bảo các tiêu chí về an toàn, vệ sinh, cảnh quan và sự ổn định trong vận hành hạ tầng kỹ thuật. Yếu tố con người được TNPM xác định là "trái tim" của dịch vụ vận hành. Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản, nâng cao kỹ năng chuyên môn, thái độ phục vụ và tinh thần trách nhiệm, nhằm mang đến trải nghiệm sống tốt hơn cho cư dân. Song song với đó, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ để tối ưu nguồn lực và quy trình, hướng tới vận hành hiệu quả, minh bạch, giảm lãng phí và gia tăng giá trị dài hạn cho các chủ đầu tư cũng như cộng đồng cư dân.

Theo đại diện lãnh đạo TNPM, vận hành chung cư là lĩnh vực dịch vụ đặc thù, đòi hỏi sự chuyên nghiệp, kỷ luật và tính bền bỉ rất cao. Bởi vậy, để hướng tới "Vận hành xuất sắc", doanh nghiệp xác định một chiến lược dài hạn, được cụ thể hóa bằng từng hành vi, từng quy trình và từng trải nghiệm thực tế của cư dân.

TNPM là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành các loại hình bất động sản chuyên nghiệp tại Việt Nam, thuộc ROX Key Holdings (mã chứng khoán TN1), từ chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại đến khu công nghiệp. Việc một doanh nghiệp Việt hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ vận hành chung cư được vinh danh tại giải thưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho thấy chuẩn mực dịch vụ của doanh nghiệp trong nước đang từng bước tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời phản ánh sự trưởng thành của dịch vụ quản lý vận hành bất động sản tại Việt Nam.

Ứng dụng công nghệ để nâng cao trải nghiệm khách hàng

TNPM xác định chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả quản lý. Trên tinh thần đó, TNPM đã nghiên cứu và đưa vào vận hành ứng dụng Timi+ (phiên bản mới thay thế cho ứng dụng Splus trước đây) trong vận hành tòa nhà chung cư cao tầng.

Timi+ được phát triển như một nền tảng công nghệ tích hợp, đóng vai trò là cầu nối trực tiếp giữa TNPM và cư dân. Thông qua Timi+, cư dân có thể kết nối với hệ thống dịch vụ của TNPM 24/7, chủ động đặt các dịch vụ kỹ thuật gia đình ngay trên ứng dụng, từ sửa chữa, bảo trì thiết bị đến các dịch vụ hỗ trợ trong căn hộ, chỉ với vài thao tác đơn giản. Mọi yêu cầu đều được tiếp nhận và xử lý với tiêu chí "kịp thời, tận tâm, tin cậy'.

Với định hướng đó, Timi+ được kỳ vọng sẽ trở thành "người bạn đồng hành" của cư dân trong đời sống hằng ngày, góp phần đảm bảo các căn hộ chung cư luôn được vận hành an toàn, tiện lợi và hiệu quả.

Việc nghiên cứu và đưa vào vận hành app "Timi+" phiên bản mới thay cho Splus là nỗ lực không ngừng của TNPM trong việc không ngừng lắng nghe khách hàng để tìm ra các giải pháp dịch vụ tốt hơn và tối ưu hơn trong dịch vụ bằng công nghệ. Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc châu Á - Thái Bình Dương 2025 chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của TNPM.

Trong thời gian tới, TNPM tiếp tục kiên định với định hướng "vận hành xuất sắc", đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và lấy trải nghiệm cư dân làm trung tâm, góp phần nâng cao chất lượng sống đô thị và đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản Việt Nam.