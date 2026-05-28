Tổ ấm ngọt ngào của nàng thơ màn ảnh Shin Ye-eun tại ‘Another Saigon by LG’

Shin Ye-eun mang "chuẩn sống Hàn" đến Another Saigon by LG

Shin Ye-eun, nữ diễn viên được yêu mến qua nhiều tác phẩm nổi bật, vừa xuất hiện tại Another Saigon by LG (96 Mạc Thị Bưởi, P.Sài Gòn, TP.HCM) trong chiến dịch "Chọn K-Tech, sống chuẩn Hàn". Đồng hành cùng LG, nàng thơ màn ảnh tái hiện văn hóa "tân gia" của xứ kim chi, truyền cảm hứng về không gian sống thấu hiểu cảm xúc và phản chiếu nội tâm của chủ nhân.

Another Saigon by LG “thay áo mới” thành tổ ấm mang đậm dấu ấn của Shin Ye-eun

Nữ diễn viên theo đuổi lối sống tối giản, chú trọng sức khỏe tinh thần và yêu thích những khoảng thời gian chăm sóc bản thân tại nhà. Do đó, Another Saigon by LG đã được "thay áo mới" thành tổ ấm mang đậm dấu ấn Shin Ye-eun. Mọi chi tiết đều được sắp đặt có chủ đích để tạo nên phong cách sống chữa lành và cân bằng - từ gam màu hồng ấm của nội thất, đến sắc beige tinh tế cùng công nghệ Ambient của LG để mọi thiết bị công nghệ đều hòa vào không gian chung.

Khám phá nhịp sống của Shin Ye-eun qua từng không gian

Bước vào Another Saigon by LG, người xem có cảm giác đang ghé thăm căn hộ riêng của nữ diễn viên tại Seoul. Tổ ấm mang hương vị ngọt ngào và ngập tràn sắc xanh của thiên nhiên, tách biệt hoàn toàn khỏi những náo nhiệt ồn ào của phố thị. Cùng với đó là hơi thở mộc mạc của chất liệu tự nhiên (gỗ sáng màu, vải dệt, mây tre đan) và cây xanh bố trí dày dặn để phân tách lối đi, định hình cấu trúc ngôi nhà.

Không gian được thiết kế liền mạch, phỏng theo căn hộ chữa lành của Shin Ye-eun tại Seoul

Mỗi bước di chuyển từ phòng khách thư giãn đến căn bếp đầy cảm hứng đều được thiết kế liền mạch, tái hiện dòng chảy thư thái của một ngày sống chậm, chăm sóc bản thân và tìm lại điểm tựa cân bằng. Không gian khu luyện tập, khu phục hồi năng lượng, phòng thay đồ… cũng phản ánh trọn vẹn những nhịp sống thường nhật của Shin Ye-eun.

Mang tinh thần "dòng chảy của sự tĩnh lặng", phòng khách được trang bị điều hòa LG Dualcool AI và máy lọc không khí vận hành êm ái LG PuriCare AeroBooster. Bộ đôi TV OLED và loa thanh LG Sound Suite đặt chính giữa căn phòng, gắn với khoảng thời gian mỗi tối tận hưởng những trải nghiệm thư giãn chuẩn điện ảnh tại gia của nữ diễn viên.

Phòng khách được thiết kế tối giản, mang tinh thần “dòng chảy của sự tĩnh lặng”

Phòng khách cũng là góc tập luyện, nơi Shin Ye Eun luôn có nhiều cảm hứng để chăm sóc bản thân, tập ballet và pilates cùng màn hình LG StanbyMe 2. Với thiết kế di động "3-trong-1" và AI tối ưu hình ảnh, LG StanbyMe 2 còn được nữ diễn viên trọng dụng cho nhiều mục đích thư giãn, dễ dàng điều khiển rảnh tay bằng giọng nói "Hi LG".

"Những lúc không muốn làm gì cả, tôi sẽ nằm lười trên giường và xem phim giải trí qua màn hình StanbyME 2. Chính những điều đơn giản thế này đã mang đến cảm giác dễ chịu và bình yên cho tôi", Shin Ye Eun hé lộ thêm.

Căn bếp thảnh thơi của nữ diễn viên với máy rửa bát tiện ích và lò vi sóng hiện đại của LG

Kế bên phòng khách, căn bếp được xem là nơi yêu thích nhất của Shin Ye-eun để tận hưởng những bữa ăn ngon, nguyên liệu tươi do cô tự tay chọn. Đặc biệt, nữ diễn viên thích dành thời gian pha chế thức uống mùa hè, bởi tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView với đa dạng giải pháp làm đá. Chuyện bếp núc cũng thảnh thơi hơn, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của máy rửa bát LG QuadWash TrueSteam và lò vi sóng LG NeoChef.

Công nghệ "AI Thấu cảm" biến hóa cuộc sống nhẹ nhàng hơn

Chia sẻ về nhịp sống chậm ở nhà, Shin Ye Eun cho hay, cô có nhiều thời gian nghỉ ngơi nhờ hệ sinh thái thiết bị hiện đại hỗ trợ. Đằng sau nguồn năng lượng chữa lành nơi tổ ấm yên bình này, là công nghệ "AI Thấu cảm" hiểu cảm xúc chủ nhân của LG, chủ động thích ứng với thói quen sống và âm thầm nâng đỡ chất lượng sống mỗi ngày.

Điều này được thể hiện rõ nhất trong không gian phòng thay đồ, nơi tái hiện quy trình chăm sóc trang phục chuẩn Hàn Quốc. LG WashTower tích hợp AI để thay nữ diễn viên nhận diện chất liệu và tối ưu chu trình giặt sấy phù hợp. Trong khi đó, LG Styler hỗ trợ chăm sóc quần áo thông minh, luôn thơm mới và chỉn chu, góp phần định hình tâm trạng và vẻ tự tin của cô mỗi ngày.

Màn hình LG StanbyMe 2 với thiết kế di động “3-trong-1”, theo chân chủ nhân đi mọi nơi trong nhà

"Tôi rất thích cảm giác ngôi nhà của mình luôn ở trạng thái sẵn sàng, mà bản thân không cần phải bận tâm suy nghĩ hay điều chỉnh quá nhiều", nữ diễn viên nhấn mạnh. Trong nhịp sống hiện đại, những công nghệ như vậy giúp cô giảm bớt áp lực vô hình từ các công việc nhỏ ngốn thời gian, lặp đi lặp lại mỗi ngày.

Không ồn ào hay phô trương, các thiết bị của LG hòa vào tổng thể nội thất như "người bạn đồng hành" cùng nhịp sống hiện đại của nàng thơ K-Drama. Toàn bộ trải nghiệm phản ánh cách LG ứng dụng "AI Thấu cảm" để hiểu thói quen sinh hoạt thường nhật, mang đến cuộc sống tiện nghi và cân bằng để nữ chủ nhân có nhiều khoảng trống hơn cho những điều thực sự quan trọng.