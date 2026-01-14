Tổ ấm viên mãn của ca sĩ Mỹ Linh

Gần 30 năm gắn bó, ca sĩ Mỹ Linh khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi tổ ấm viên mãn bên nhạc sĩ Anh Quân. Ở tuổi 51, nữ diva cho biết cô cảm nhận rõ sự bình yên và ngọt ngào trong hôn nhân, hài lòng và hạnh phúc với những gì mình đang có ở hiện tại.
Không chỉ là bạn đời, Mỹ Linh và Anh Quân còn là những cộng sự ăn ý trong âm nhạc. Nhạc sĩ Anh Quân là người đứng sau hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh như Hương ngọc lan, Phút giao thừa lặng lẽ… đồng thời cùng vợ thực hiện nhiều show diễn để đời. Theo ca sĩ 7X, cô cảm thấy may mắn khi có người chồng sẵn sàng lùi về phía sau, làm điểm tựa để vợ tỏa sáng trên sân khấu. Cặp sao đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm để giữ được sự hòa hợp trong cả nghệ thuật lẫn đời sống gia đình.
Mới đây, Mỹ Linh đăng tải bài viết kỷ niệm 28 năm kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Nữ ca sĩ thừa nhận thiếu sót vì quên mất cho đến khi được các con gửi lời chúc mừng. Cô tiết lộ thêm điều thú vị là ngày này cũng trùng với kỷ niệm đám cưới của bố mẹ chồng và em chồng. Mỹ Linh chia sẻ: "Nhà mình cứ đến ngày 10.1 là có đến 3 cái kỷ niệm ngày cưới, một của bố mẹ chồng, một của em chồng và của vợ chồng mình. Thế nào mà cả nhà lại chọn đúng ngày chỉ khác năm. Hôm qua cả hai vợ chồng đều quên ngày kỷ niệm cho đến khi các con nhắn chúc mới nhớ ra, thật là thiếu sót!". Dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ gốc Hà Nội.
