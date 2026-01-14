Tổ ấm viên mãn của ca sĩ Mỹ Linh

Ở tuổi 51, giọng ca gốc Hà Nội khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân viên mãn Ảnh: FBNV

Không chỉ là bạn đời, Mỹ Linh và Anh Quân còn là những cộng sự ăn ý trong âm nhạc. Nhạc sĩ Anh Quân là người đứng sau hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi Mỹ Linh như Hương ngọc lan, Phút giao thừa lặng lẽ… đồng thời cùng vợ thực hiện nhiều show diễn để đời. Theo ca sĩ 7X, cô cảm thấy may mắn khi có người chồng sẵn sàng lùi về phía sau, làm điểm tựa để vợ tỏa sáng trên sân khấu. Cặp sao đã cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm để giữ được sự hòa hợp trong cả nghệ thuật lẫn đời sống gia đình.

Mới đây, Mỹ Linh đăng tải bài viết kỷ niệm 28 năm kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân. Nữ ca sĩ thừa nhận thiếu sót vì quên mất cho đến khi được các con gửi lời chúc mừng. Cô tiết lộ thêm điều thú vị là ngày này cũng trùng với kỷ niệm đám cưới của bố mẹ chồng và em chồng. Mỹ Linh chia sẻ: "Nhà mình cứ đến ngày 10.1 là có đến 3 cái kỷ niệm ngày cưới, một của bố mẹ chồng, một của em chồng và của vợ chồng mình. Thế nào mà cả nhà lại chọn đúng ngày chỉ khác năm. Hôm qua cả hai vợ chồng đều quên ngày kỷ niệm cho đến khi các con nhắn chúc mới nhớ ra, thật là thiếu sót!". Dưới bài viết, nhiều khán giả để lại bình luận chúc mừng cũng như bày tỏ sự ngưỡng mộ với hôn nhân viên mãn của nữ ca sĩ gốc Hà Nội.

28 năm hôn nhân của ca sĩ Mỹ Linh

Sau gần ba thập niên đồng hành trong cả hôn nhân lẫn nghệ thuật, diva Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân đã xây dựng nên một tổ ấm ấm áp, vững vàng. Hạnh phúc của cặp đôi càng thêm trọn vẹn khi ba người con đều trưởng thành và có hướng đi riêng Ảnh: FBNV

Thứ hai từ trái qua: Anna Trương sinh năm 1994 là con gái riêng của nhạc sĩ Anh Quân, hiện là kỹ sư âm thanh tại Mỹ và từng tham gia sản xuất âm nhạc cho bộ phim điện ảnh Joker: Folie à Deux (2024) Ảnh: FBNV

Con trai duy nhất của cặp đôi, Anh Duy sinh năm 1999, đã tốt nghiệp ngành y sau 7 năm học tập tại Melbourne, Úc. Năm 2024, cả gia đình đã có mặt để chứng kiến khoảnh khắc anh nhận bằng bác sĩ. Nữ ca sĩ và chồng bày tỏ sự tự hào khi chứng kiến khoảnh khắc trưởng thành của quý tử nhà mình Ảnh: FBNV

Con gái út Mỹ Anh (sinh năm 2002) vốn bộc lộ năng khiếu nghệ thuật từ sớm và quyết định nối nghiệp bố mẹ trở thành ca sĩ. Vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân thường xuyên đồng hành cùng con gái trong các chuyến lưu diễn. Dù vậy, Mỹ Linh cho biết con gái muốn tự lập và không phụ thuộc vào sự nổi tiếng của gia đình Ảnh: FBNV

Khi các con đã có sự nghiệp ổn định, vợ chồng Mỹ Linh có thêm thời gian dành cho nhau. Nữ ca sĩ cho biết, ở hiện tại, hai vợ chồng xem nhau như những người bạn thân thiết, có thể chia sẻ, cáu giận hay bộc lộ cảm xúc thật mà không sợ bị hiểu lầm. Tuy nhiên, để đạt được sự bình yên ấy, cả hai đã trải qua không ít va chạm và thử thách. Theo sao nữ 7X, chính những lần “dội nước” đó giúp họ hiểu nhau hơn và biết cách gìn giữ hôn nhân Ảnh: FBNV

Trong việc nuôi dạy con, vợ chồng Mỹ Linh - Anh Quân luôn tôn trọng sự tự lập và không can thiệp vào đời sống tình cảm của các con. Nữ ca sĩ thẳng thắn cho rằng, việc cha mẹ ngồi lại để bàn chuyện yêu đương của con cái là điều không dễ, bởi thế hệ trẻ ngày nay thường có cách nghĩ rất riêng Ảnh: FBNV

Chia sẻ thêm về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, nhạc sĩ Anh Quân cho rằng hôn nhân bền lâu chỉ có thể đạt được khi cả hai cùng nỗ lực vun đắp. Anh khẳng định, những gì công chúng nhìn thấy ở gia đình mình là kết quả của việc cả hai luôn cố gắng trở thành một người chồng tốt và một người vợ tốt Ảnh: FBNV





