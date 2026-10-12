Tổ chức đêm tiệc cuối năm theo cách riêng tại tòa nhà biểu tượng Landmark 81

Tọa lạc tại Landmark 81 - tòa nhà biểu tượng của Việt Nam, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection mang đến không gian tiện nghi, hiện đại cho các buổi hội nghị chuyên nghiệp cùng các bữa tiệc year end party sôi động.

Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection tọa lạc tại Landmark 81 Ảnh: Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Được thiết kế cho các sự kiện quy mô lớn, Grand Ballroom có sức chứa đến 800 khách, được bổ trợ bởi khu tiền sảnh rộng rãi ngập tràn ánh sáng tự nhiên cùng sảnh trời. Các gói Tiệc Cuối Năm có mức giá khởi điểm từ 1.550.000 VNĐ++/khách, mang đến thực đơn tuyển chọn tinh tế cùng trọn vẹn đặc quyền đi kèm. Chương trình áp dụng từ ngày 1.10.2026 - 31.3.2027.

Năng lực tổ chức và vận hành sự kiện của Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection cũng được ghi nhận qua nhiều giải thưởng do các tổ chức uy tín bình chọn. Năm 2023, khách sạn có tên trong danh sách chiến thắng của Haute Grandeur Hotel Awards ở hai hạng mục "Best Conference Venue Hotel" (Khách sạn tổ chức hội nghị tốt nhất) và "Best MICE Hotel" (Khách sạn MICE tốt nhất), đồng thời được Travellive Editor's Picks - Hotlist ghi nhận ở hạng mục "WORKCATION" vào năm 2023 và được Luxury Lifestyle Awards 2024 bình chọn tại hạng mục "City Hotel" (Khách sạn thành phố).

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