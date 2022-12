Tổ chức khai hội chùa Hương sau 2 năm trì hoãn vì đại dịch

Theo kế hoạch vừa được Ban tổ chức (BTC) lễ hội chùa Hương ban hành, lễ hội - du lịch chùa Hương 2023 (ở xã Hương Sơn, H.Mỹ Đức, Hà Nội) sẽ diễn ra trong 3 tháng (từ 23.1.2023 đến hết ngày 23.4.2023; tức mùng 2 tháng giêng đến hết ngày 4.3 năm Quý Mão), với chủ đề “Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện”.

Lễ khai hội tổ chức vào ngày 27.1.2023 (tức ngày mùng 6 tháng giêng), tại chùa Thiên Trù.

Theo quy định của BTC, vé tham quan thắng cảnh kèm bảo hiểm là 80.000 đồng/người/lượt; vé ưu đãi đối với người già, trẻ em… là 40.000 đồng/người/lượt. Giá dịch vụ xuồng đò 2 chiều đi tuyến Hương Tích là 50.000 đồng/người; tuyến Long Vân - Tuyết Sơn là 35.000 đồng/người.

Để đảm bảo lễ hội diễn ra thành công, BTC đã thành lập 7 tiểu ban, 1 trạm kiểm soát vé thắng cảnh và 1 tổ liên ngành. Đặc biệt, trong dịp lễ hội lần này, chính quyền sở tại yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện đổi mới việc bán vé truyền thống sang mô hình bán vé điện tử; vận hành thử nghiệm xe điện để nâng cao chất lượng phục vụ du khách.





BTC yêu cầu, các nội dung hoạt động trong lễ hội cần đổi mới hình thức theo hướng phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp để mọi người hiểu rõ giá trị lịch sử của di tích, ý nghĩa của lễ hội nhằm nâng cao nhận thức trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, BTC cũng đã chủ động xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong quá trình lễ hội diễn ra; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, năm 2020, lễ hội chùa Hương đã phải tạm hoãn để phòng dịch. Năm 2021, được sự cho phép của lãnh đạo TP.Hà Nội, chùa Hương mở cửa trở lại vào ngày 13.3.2021 (tức ngày 1.2 âm lịch), muộn hơn 1 tháng so với thường lệ.