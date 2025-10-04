Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Tổ chức quốc tế đào tạo giáo viên tiếng Anh miễn phí, cấp chứng nhận

Ngọc Long
Ngọc Long
04/10/2025 14:43 GMT+7

Hội đồng Anh sắp tổ chức chuỗi hội thảo trực tuyến về giảng dạy tiếng Anh cho hàng nghìn giáo viên trên khắp ASEAN, trang bị công cụ và chiến lượng giảng dạy mới trong vòng ba tuần và hoàn toàn miễn phí.

Tổ chức quốc tế đào tạo giáo viên tiếng Anh miễn phí, cấp chứng nhận - Ảnh 1.

Giáo viên tham dự một hội thảo về giảng dạy tiếng Anh tại TP.HCM hồi tháng 7

ẢNH: NGỌC LONG

Theo tin từ Hội đồng Anh, chuỗi hội thảo trực tuyến "ASEAN TeachingEnglish 2025" diễn ra từ 14-30.10 nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng thay đổi của việc dạy và học tiếng Anh tại Đông Nam Á, từ sự gia tăng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong giáo dục đến các thay đổi chính sách. Để nội dung phù hợp bối cảnh khu vực, Hội đồng Anh sẽ phối hợp với hiệp hội giáo viên, trường ĐH và các bộ ngành ở nhiều nước Đông Nam Á.

Nội dung các phiên thảo luận bao gồm: AI trong giảng dạy tiếng Anh, học tập dựa trên phát triển kỹ năng, giáo dục trong bối cảnh khủng hoảng và vai trò lãnh đạo của giáo viên. Điểm mới của chuỗi hội thảo trực tuyến năm nay bao gồm các phiên trình bày chính từ các chuyên gia; tọa đàm chuyên sâu tập trung vào hợp tác xuyên biên giới và chiến lược thích ứng; tiết dạy minh họa từ lớp học thực tế; cuối cùng là một triển lãm kỹ thuật số.

Một số chuyên gia nổi tiếng tham gia đào tạo là tiến sĩ Willy Ardian Renandya từ ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore); tiến sĩ Andy Curtis ở ĐH Thành phố Macau (Trung Quốc); tiến sĩ Vũ Thị Thanh Nhã từ Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐH Quốc gia Hà Nội), GS Ken Hyland từ ĐH East Anglia (Anh)... Cuối mỗi buổi hội thảo, giáo viên cũng được trao chứng nhận điện tử xác nhận đã tham dự chương trình.

Cách đăng ký tham dự chuỗi hội thảo có thể xem TẠI ĐÂY.

"Khi các quốc gia ASEAN đối mặt với những biến động xã hội, kinh tế và công nghệ, tiếng Anh tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong hội nhập khu vực, dịch chuyển giữa các quốc gia và việc mở rộng cơ hội. Bằng cách kết nối các nhà giáo dục trong khu vực, chúng tôi không chỉ chia sẻ các phương pháp hiệu quả mà còn cùng định hình tương lai gắn kết hơn cho dạy và học tiếng Anh ở Đông Nam Á", bà Eilidh Hamilton, Giám đốc Hợp tác văn hóa khu vực Đông Á, cho biết.

Tin liên quan

Nguy cơ AI làm hại học sinh, từ lừa đảo đến tống tiền tình dục

Nguy cơ AI làm hại học sinh, từ lừa đảo đến tống tiền tình dục

Không gian số ngày càng phát triển đang kéo theo nhiều hệ lụy, một trong số đó là gia tăng lừa đảo, tống tiền trực tuyến... bằng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này buộc các trường phải lên phương án nhận diện và ứng phó.

Khám phá thêm chủ đề

giáo viên dạy tiếng Anh Hội đồng anh Hội thảo trực tuyến
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận