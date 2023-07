Tổ chức trọng thể lễ tang cấp Nhà nước nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; nguyên Chủ tịch nước: Trần Đức Lương, Nguyễn Minh Triết, Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã gửi vòng hoa viếng nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh.



Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi sổ tang TTXVN

Đoàn đại biểu BCH T.Ư Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng nguyên Bí thư T.Ư Đảng, nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến. Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng Lê Minh Hưng... tham gia đoàn viếng.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu; Đoàn Chủ tịch nước do Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu. Tham gia đoàn có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Đoàn Chính phủ do Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu; Đoàn Ủy ban T.Ư MTTQ VN do Bí thư T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Đỗ Văn Chiến dẫn đầu, đã vào viếng nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh và chia buồn cùng gia quyến.

Trong sáng 24.7, các đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; Văn phòng T.Ư Đảng; Văn phòng Chủ tịch nước; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Hà Nội; các bộ, ban, ngành T.Ư và các địa phương, các tổ chức quốc tế... đã đến viếng nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh.

Ông Nguyễn Khánh (tên khai sinh là Nguyễn Ngọc Khánh) nguyên là Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng khóa V, Ủy viên T.Ư Đảng các khóa VI, VII; Bí thư T.Ư Đảng khóa VI; nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Phó thủ tướng Chính phủ) kiêm Tổng thư ký Hội đồng Bộ trưởng, nguyên Phó trưởng ban Cải cách hành chính của Chính phủ; nguyên Chánh văn phòng T.Ư Đảng; Đại biểu Quốc hội các khóa VIII, IX, X. Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa và gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao, sức yếu, bệnh nặng, ông Nguyễn Khánh đã từ trần hồi 20 giờ 57 ngày 19.7.2023 tại Bệnh viện T.Ư Quân đội 108, hưởng thọ 96 tuổi.

Sau lễ truy điệu nguyên Phó thủ tướng Nguyễn Khánh là lễ đưa tang, hỏa táng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, Văn Điển, TP.Hà Nội. Lễ an táng được tổ chức vào hồi 15 giờ cùng ngày tại nghĩa trang quê nhà xã Hà Hồi, H.Thường Tín, TP.Hà Nội.