Tổ công tác 5013 trở lại làm việc, xét cấp sổ hồng cho hàng loạt dự án

Trong các dự án được gỡ vướng cấp sổ hồng lần này, có một số dự án trước đó từng được cơ quan thẩm quyền có quyết định thanh tra về thủ tục giao đất, tiền sử dụng đất, nguồn gốc sử dụng đất.

Điển hình như khu nhà ở thấp tầng Khu II và Khu III (biệt thự Sala Đại Quang Minh) trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (phường An Khánh, TP.HCM) do Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh làm chủ đầu tư. Trong đó, khu biệt thự (khu II) có tổng 177 nền, đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà 64/177 căn biệt thự. Khu nhà ở liên kế (khu III) có tổng 222 nền, đề nghị cấp sổ hồng cho người mua nhà 141/222 căn liên kế.

Hai dự án trên được UBND TP.HCM thanh toán cho Công ty cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh theo hợp đồng BT dự án xây dựng 4 tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Công trình đã được chủ đầu tư và đơn vị thi công nghiệm thu công trình xây dựng đưa vào sử dụng vào thời điểm năm 2018.

Tuy nhiên, dự án đã bị thanh tra về thủ tục giao đất nên việc cấp sổ hồng cho người mua nhà bị dừng lại cho đến nay.

Khu biệt thự Sala Đại Quang Minh được tháo gỡ cấp sổ hồng cho người mua nhà ẢNH: ĐÌNH SƠN

Theo Phòng kinh tế đất (thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường) chủ đầu tư đã nộp 4.200 tỉ đồng và giá trị xây lắp công trình BT khoảng 3.300 tỉ đồng, trong khi đó giá trị của phần đất xin cấp sổ hồng của các nhà đất đề nghị cấp khoản 3.500 tỉ đồng.

Hiện chủ đầu tư đã thực hiện nghĩa vụ một phần, phần còn lại tiếp tục xem xét theo quy định tại Nghị định 91 của Chính phủ quy định thời điểm xác định giá đất của quỹ đất thanh toán theo hợp đồng xây dựng chuyển giao tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm… Đặc biệt là kế hoạch 52 của UBND TP.HCM về việc thực hiện nghị định này.

Chính vì vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Tổ trưởng tổ công tác 5013 đồng ý cấp sổ hồng cho người mua nhà, nhưng chủ đầu tư phải giải trình và cam kết thực hiện khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Trong khi đó, dự án khu phức hợp tại số 128 Hồng Hà, phường Đức Nhuận (dự án Orchard Garden) do Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa làm chủ đầu tư có quy mô dự án 181 căn hộ, 1 khu thương mại, 246 căn officetel cũng được Tổ 5013 xem xét gỡ vướng.

Đây là dự án có nguồn gốc đất từ doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa, sau đó Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận chuyển nhượng cho Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư địa ốc NoVa.

Năm 2017, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản thẩm định đủ điều kiện cấp sổ hồng cho người mua căn hộ. Sau đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM đã tham mưu trình Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ký cấp sổ hồng cho 180/180 căn hộ của dự án và chưa giải quyết cấp sổ hồng cho các căn officetel do thời điểm này chưa có quy định. Nay pháp luật đã có quy định cấp sổ hồng cho loại hình này với mục đích sử dụng đất là đất ở.

Do vậy, ông Nguyễn Toàn Thắng giao Phòng Kinh tế đất làm việc với chủ đầu tư để thống nhất, làm rõ nghĩa vụ tài chính phải thực hiện, sau đó tiến hành các bước theo quy định để xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định mới của luật Đất đai. Trên cơ sở đó, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM sẽ thực hiện cấp sổ hồng cho 246 căn officetel tại dự án.

Tổ công tác 5013 trở lại làm việc, xét cấp sổ hồng cho hàng loạt dự án ẢNH: ĐÌNH SƠN

Một dự án khác cũng được Tổ công tác 5013 tháo gỡ cấp sổ hồng lần này là Khu dân cư và Công viên Phước Thiện tại phường Long Bình, TP.HCM do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Newco làm chủ đầu tư, với 120 lô biệt thự.

Dự án Khu phức hợp tháp quan sát tại khu chức năng số 2b, Khu đô thị Thủ Thiêm do Công ty TNHH Liên doanh TP Đế Vương (Công ty Empire City) làm chủ đầu tư với 3 block chung cư đã được giao đất từ năm 2015 và đã xây dựng hoàn thành giao nhà cho khách hàng, với tổng số 1.118 căn hộ.

Dự án chậm được cấp sổ hồng cho người mua nhà do phải xác định lại giá đất để thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Đến nay, phương án giá đất đã được Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM xác định 1.666 tỉ đồng cho 3 lô đất nói trên. Trong khi đó, chủ đầu tư đã nộp 3.500 tỉ đồng cho toàn bộ dự án (9 lô).

Trên cơ sở ý kiến các thành viên dự họp, ông Nguyễn Toàn Thắng yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục cần thiết để Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM tiến hành cấp sổ hồng cho người mua nhà.