Tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp ra mắt tại Ninh Bình

Trong năm 2025, tỉnh Ninh Bình dự kiến thu hút hơn 19 triệu lượt khách, cao nhất lịch sử. Du khách đến Ninh Bình hiện nay bên cạnh hoạt động tham quan danh thắng và di tích lịch sử thường mong muốn trải nghiệm những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, đặc biệt là các trò chơi phiêu lưu đa địa hình.

Nhu cầu vui chơi giải trí tăng mạnh theo lượng khách nhưng các mô hình vui chơi giải trí hiện đại, được đầu tư đồng bộ bài bản và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi ở Ninh Bình chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, Ninh Bình chuẩn bị chào đón một trong những dự án đáng được mong chờ nhất: tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp chính thức đi vào hoạt động tại phường Nguyễn Úy, được kỳ vọng sẽ là cú hích mới nâng tầm chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại Ninh Bình.

Tổ hợp Bright Park được phát triển bên trong quần thể nghỉ dưỡng - thể thao - vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, biến nơi đây trở thành điểm đến "tất cả trong một".

Công viên giải trí Bright Park

Bright Park mang tới thế giới giải trí đa tầng dành cho mọi lứa tuổi, nơi bất kỳ ai cũng tìm thấy niềm vui riêng. Du khách có thể tham gia từ những trò chơi cảm giác mạnh như trượt zipline (Mountain Zipline), đua xe go karts (F1 Traxx), thuyền hải tặc (Pirates Ship), đường trượt cầu vồng (Samba Slide)... đến các hoạt động nhẹ nhàng như đu quay cổ điển (Aerial Carousel), mini golf, đua thuyền thiên nga, câu cá trong hồ và các bộ môn thể thao thời thượng như bóng rổ, pickleball...