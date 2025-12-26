Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Tin tức - Sự kiện

Tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp ra mắt tại Ninh Bình

Nguồn: BRG
Nguồn: BRG
26/12/2025 09:36 GMT+7

Thế giới phiêu lưu giải trí đa địa hình Bright Park được kỳ vọng là cú hích mới cho du lịch Ninh Bình bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ, với định hướng trở thành trung tâm du lịch quốc gia.

Trong năm 2025, tỉnh Ninh Bình dự kiến thu hút hơn 19 triệu lượt khách, cao nhất lịch sử. Du khách đến Ninh Bình hiện nay bên cạnh hoạt động tham quan danh thắng và di tích lịch sử thường mong muốn trải nghiệm những hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn, đặc biệt là các trò chơi phiêu lưu đa địa hình.

Nhu cầu vui chơi giải trí tăng mạnh theo lượng khách nhưng các mô hình vui chơi giải trí hiện đại, được đầu tư đồng bộ bài bản và mang đến những trải nghiệm trọn vẹn cho mọi lứa tuổi ở Ninh Bình chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trong bối cảnh đó, Ninh Bình chuẩn bị chào đón một trong những dự án đáng được mong chờ nhất: tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp chính thức đi vào hoạt động tại phường Nguyễn Úy, được kỳ vọng sẽ là cú hích mới nâng tầm chất lượng dịch vụ vui chơi giải trí tại Ninh Bình.

Tổ hợp Bright Park được phát triển bên trong quần thể nghỉ dưỡng - thể thao - vui chơi giải trí Legend Valley Country Club, biến nơi đây trở thành điểm đến "tất cả trong một".

Tổ hợp vui chơi giải trí Bright Park sắp ra mắt tại Ninh Bình- Ảnh 1.

Công viên giải trí Bright Park

Bright Park mang tới thế giới giải trí đa tầng dành cho mọi lứa tuổi, nơi bất kỳ ai cũng tìm thấy niềm vui riêng. Du khách có thể tham gia từ những trò chơi cảm giác mạnh như trượt zipline (Mountain Zipline), đua xe go karts (F1 Traxx), thuyền hải tặc (Pirates Ship), đường trượt cầu vồng (Samba Slide)... đến các hoạt động nhẹ nhàng như đu quay cổ điển (Aerial Carousel), mini golf, đua thuyền thiên nga, câu cá trong hồ và các bộ môn thể thao thời thượng như bóng rổ, pickleball... 

Khám phá thêm chủ đề

Bright Park Tổ hợp vui chơi giải trí Ninh Bình trung tâm du lịch quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận