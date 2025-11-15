Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hòa lưới thành công

EVN
EVN
15/11/2025 17:19 GMT+7

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), 16 giờ 20 phút ngày 14.11, tổ máy số 2 Dự án nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia.

Tổ máy số 2 nhà máy thủy điện hòa bình mở rộng hòa lưới thành công - Ảnh 1.

Tổ máy số 2 hòa lưới thành công trong chiều 14.11

Trước đó, 11 giờ 12 phút, máy biến áp AT2 và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) được đóng điện xung kích thành công.

Tổ máy số 1 thuộc dự án này đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia vào ngày 19.8. Dự án được bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu và sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới gồm: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ thực hiện mục tiêu: tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ để phát điện.

Ngoài ra, nhà máy góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 9.220 tỉ đồng, công suất 450 MW, sản lượng phát điện trên 488,3 triệu kWh/năm.

Khám phá thêm chủ đề

EVN nhà máy Hệ thống điện Điện lực thủy điện
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận