Tổ máy số 2 Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng hòa lưới thành công

Tổ máy số 2 hòa lưới thành công trong chiều 14.11

Trước đó, 11 giờ 12 phút, máy biến áp AT2 và trạm phân phối GIS 500kV (thuộc phạm vi tổ máy số 2) được đóng điện xung kích thành công.

Tổ máy số 1 thuộc dự án này đã phát điện, hòa lưới thành công vào hệ thống điện quốc gia vào ngày 19.8. Dự án được bố trí bên bờ phải tuyến đập thủy điện Hòa Bình hiện hữu và sử dụng chung các hạng mục hồ chứa, đập dâng, đập tràn với công trình nhà máy thủy điện Hòa Bình hiện nay. Phần xây dựng mới gồm: kênh dẫn vào cửa lấy nước, cửa lấy nước, đường hầm dẫn nước, nhà máy.

Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng sẽ thực hiện mục tiêu: tăng khả năng phát công suất phủ đỉnh cho hệ thống điện quốc gia, tạo điều kiện khai thác tối đa nguồn nước xả thừa hàng năm vào mùa lũ để phát điện.

Ngoài ra, nhà máy góp phần nâng cao khả năng điều tần, ổn định tần số của hệ thống điện quốc gia; giảm chi phí của hệ thống; giảm cường độ làm việc của các tổ máy hiện hữu, qua đó kéo dài tuổi thọ của thiết bị, tiết kiệm chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.

Dự án do EVN làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 9.220 tỉ đồng, công suất 450 MW, sản lượng phát điện trên 488,3 triệu kWh/năm.