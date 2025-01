Tờ mờ sáng, sân bay Tân Sơn Nhất đã đông kín khách về quê đón tết

Rạng sáng nay (22.1, tức 23 tháng chạp âm lịch), sân bay Tân Sơn Nhất bắt đầu nhộn nhịp bước vào giai đoạn "nóng" nhất của mùa cao điểm Tết. Từ 1 giờ sáng đã có rất đông hành khách tới làm thủ tục, sẵn sàng cho khung giờ bay đầu ngày vào lúc 3 giờ 30.

Rất đông hành khách tới làm thủ tục tại sân bay Tân Sơn Nhất rạng sáng 22.1

Năm ngoái cũng mua vé bay lúc 00 giờ về Hà Nội ngày 25 tết, chị Trần Thị Thanh Loan (ngụ Q.Bình Thạnh) cho biết, từ khi các hãng hàng không tăng cường bay đêm để giảm tải, năm nào gia đình chị cũng chọn những chuyến bay đầu tiên của ngày hôm sau. Nếu mua vé sớm, những chuyến bay lúc 5 giờ sáng thường sẽ có giá rẻ hơn các chuyến bay trong ngày. Bên cạnh đó, tỷ lệ trễ chuyến ít hơn, sân bay cũng không quá đông đúc khi bay vào giờ "đẹp".

"Năm nay có lịch đi nước ngoài du xuân nên nhà tôi tranh thủ về quê sớm từ hôm nay. Nhà toàn người lớn nên bay đêm hoặc bay sáng không sao, đỡ chen chúc. Nói vậy chứ giờ mọi người cũng chọn bay giờ này nhiều lắm, mới quá nửa đêm mà sân bay đã đông rồi. Được cái mọi thủ tục đều trơn tru, mọi người xếp hàng lần lượt, không lộn xộn, hỗn loạn như một vài mùa tết trước đây" - chị Loan nói.

Những hành khách bay giai đoạn này luôn lỉnh kỉnh hành lý, đồ đạc về quê đón tết

Theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hôm nay (22.1), sân bay này dự kiến phục vụ 982 chuyến bay với tổng số 141.583 hành khách. Trong đó có 336 chuyến bay quốc nội đi, tương đương 89.341 hành khách.

Năm nay, nhờ chuẩn bị tốt về cơ sở hạ tầng đồng bộ với điều hành hoạt động bay nên sân bay Tân Sơn Nhất đã điều chỉnh công bố tham số slot một số khung giờ lên 48 chuyến giờ ban ngày và 46 chuyến giờ ban đêm từ ngày 21.1 - 9.2, giúp các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng lên 18% so với dự kiến trước đây nhằm giải quyết nhu cầu đi lại của hành khách.

"Năm nay Cảng ghi nhận có rất nhiều hành khách chọn chuyến bay đêm và rạng sáng. Các chuyến bay lúc 3 giờ 30 và 5 giờ 30 thường ít trễ chuyến, đồng thời các tuyến đường kết nối từ trung tâm TP.HCM ra sân bay giờ này cũng thông thoáng hơn, hành khách có thể đến sân bay dễ dàng không kẹt xe. Nhu cầu khách rải đều giúp công tác phục vụ, đảm bảo an ninh, an toàn hàng không được thuận tiện, dàn trải từ sáng sớm đến đêm muộn, không bị dồn ứ vào 1 - 2 khung giờ cao điểm như trước đây" - đại diện Cảng Tân Sơn Nhất thông tin thêm.

Nhiều người chọn chuyến bay đêm và sáng sớm để "né" tình trạng máy bay delay và sân bay ùn ứ ngột ngạt

Năm nay, lượng khách qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất được dự báo tăng kỷ lục với hơn 4 triệu lượt khách đi và đến từ ngày 14.1 - 12.2 (từ 15 tháng chạp đến hết 15 tháng giêng), trong đó có hơn 1,5 triệu lượt khách quốc tế và hơn 2,5 triệu lượt khách trong nước, tương ứng hơn 26.000 chuyến bay được khai thác. Dự báo sản lượng trung bình trong thời gian này vào khoảng 800 chuyến bay/ngày. Trong đó, ngày cao điểm nhất dự kiến sẽ khai thác 970 chuyến bay. So sánh với cùng kỳ năm 2024, số chuyến bay tăng 6,25% và lượng hành khách tăng 5,36%.

Khu vực sảnh chờ ra tàu bay kín chỗ từ 2 - 4 giờ sáng

Trong bối cảnh hạ tầng của cảng Tân Sơn Nhất còn hạn chế, trong đợt cao điểm tết này, Cảng Tân Sơn Nhất tập trung tối ưu hóa các quy trình khai thác, điều chỉnh khai thác theo hướng linh hoạt và tập trung vào các giải pháp đột phá giúp cải thiện năng lực thông qua chuyển đổi số.

Ngoài ra, sân bay sẽ bố trí lực lượng gồm đoàn viên thanh niên Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Đoàn thanh niên Học viện Hàng không Việt Nam và Đoàn thanh niên Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tham gia hỗ trợ hành khách tại khu vực sảnh công cộng, khu vực an ninh soi chiếu và khu vực công an cửa khẩu trong khung giờ cao điểm (5 - 9 giờ) từ ngày 22 - 27.1 và từ ngày 1 - 3.2.

Tuy đông hành khách ngồi chờ nhưng sân bay vẫn ghi nhận hoạt động ổn định, trơn tru. ẢNH: T.L