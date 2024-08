Tố My nói gì khi được khán giả 'ghép đôi' với Quang Lê?

Tố My được đạo diễn Vũ Thành Vinh tin tưởng giao hát nhạc phim Hai Muối BTC

Gần đây, ca sĩ Tố My nhận lời mời hát nhạc phim Hai Muối do Vũ Thành Vinh làm đạo diễn. Được biết ông cũng là người sản xuất Solo cùng bolero - chương trình đưa Tố My đến gần với khán giả. Vì vậy khi nhận được lời mời từ “người ơn", giọng ca Thương con chốt sang sông hào hứng tham gia.

“Tuy chưa xem phim nhưng khi đọc lời bài hát, tôi có thể cảm được. Dù đây là ca khúc khó, quãng rộng, có nhiều kỹ thuật nhưng tôi vẫn cố gắng để truyền tải cảm xúc đến khán giả. Tôi mất cả tháng để hoàn thành bài hát này bởi cả tôi và đạo diễn Vũ Thành Vinh đều kỹ tính khi làm việc”, cô nói.

8 năm sau khi giành á quân Solo cùng bolero 2016, Tố My thấy mình trưởng thành hơn trong nghề. Với nữ ca sĩ, chương trình âm nhạc này là cầu nối giúp cô được khán giả biết đến, yêu mến nhiều hơn. “Tôi biết ơn chương trình vì nhờ đó mà tôi có những bước đệm đầu tiên cho sự nghiệp âm nhạc”, nữ ca sĩ trải lòng.

Tố My xem Solo cùng bolero 2016 là cái nôi giúp cô đến gần hơn với khán giả BTC

Tố My song ca với nhiều nghệ sĩ nam, trong đó ăn ý nhất là Quang Lê. Giọng ca 9X nói khi cô kết hợp cùng đàn anh, nhiều khán giả ủng hộ. Thậm chí có người còn “ghép đôi" hai nghệ sĩ vì độ hòa hợp khi làm việc chung. Giọng ca 9X bộc bạch: “Tôi hay chọc rằng nếu đến 40 tuổi không ai lấy thì anh Quang Lê phải lấy tôi. Chúng tôi quý nhau, hiểu tính nhau nhưng chủ yếu là tình anh em, còn chuyện yêu đương trai gái thì không bao giờ có”.

Kết hợp với người anh trong nghề, Tố My không quá áp lực. Cô tin rằng bản thân cũng có màu sắc riêng để được khán giả yêu thương. “Bậc tiền bối vì thương nên thường chia sẻ kinh nghiệm để bản thân tôi trau dồi, học hỏi thêm. Tuy nhiên, tôi cũng phải giữ lại những cái hay, cái đẹp của mình và dần hoàn thiện hơn", người đẹp bày tỏ.

Tố My mong làm mới mình để tiếp cận với khán giả trẻ BTC

Tố My tâm sự cô cũng không quá áp lực khi bị so sánh trong nghề. Bởi theo cô, mỗi ca sĩ đều có màu sắc riêng, không ai giống ai hoàn toàn. “Tôi tin vào những gì mình có, thêm vào đó là sự cầu thị, cầu tiến, không ngại học hỏi. Nhờ vậy tôi có được lượng khán giả riêng khi làm nghề”, giọng ca 9X trải lòng.

Về quan điểm đi hát đám tiệc, Tố My nói thông thường, cô chỉ nhận lời hát tặng những người thân trong gia đình. Riêng đối với các đám tiệc được tổ chức như một sự kiện hoành tráng, nữ ca sĩ và ê kíp sẽ cân nhắc các vấn đề như âm thanh, ánh sáng…

Về kế hoạch trong thời gian tới, Tố My bật mí đang trong quá trình thực hiện những sản phẩm riêng dành tặng khán giả. Ngoài dòng nhạc sở trường, nữ ca sĩ mong muốn thử sức ở những thể loại khác. Bởi cô quan niệm: “Nếu an toàn quá thì sẽ không mới mẻ và cũng không tiếp cận được với khán giả trẻ. Bây giờ xu hướng nghe nhạc thay đổi theo thời gian nên mình phải biết thích nghi, làm sao cho bản thân phù hợp. Tôi muốn dòng nhạc trữ tình quê hương đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là những người trẻ. Điều đó đòi hỏi tôi phải làm sao để mọi thứ trẻ trung hơn”.