'Tổ Quốc bình yên': Lan tỏa truyền thống 80 năm An ninh nhân dân qua nghệ thuật

Ngôn ngữ nghệ thuật cho một câu chuyện lịch sử

Có những giá trị không dễ diễn đạt bằng lời, mà cần đến ngôn ngữ nghệ thuật để chạm vào cảm xúc con người. Chuỗi sự kiện "Tổ Quốc bình yên" kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2026) đã chọn con đường ấy: kể câu chuyện về những con người thầm lặng bằng âm nhạc, ánh sáng và những trải nghiệm giàu xúc cảm.

Sân khấu Gala "Tổ Quốc bình yên" tại Đà Nẵng ẢNH: VSOUL

Trải dài qua ba thành phố Đà Nẵng, TP.HCM và Hà Nội, chuỗi sự kiện là một hành trình nghệ thuật đưa các giá trị về lực lượng An ninh nhân dân đến gần hơn với công chúng, từ không gian triển lãm đến các đêm gala.



Gala "Dòng chảy" bên hồ Hoàn Kiếm

Tại Hà Nội, điểm kết của hành trình, chương trình khai mạc tối 9.7 tại Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục bên hồ Hoàn Kiếm đã kết hợp nghi lễ, âm nhạc và công nghệ trình diễn để khắc họa hình ảnh người chiến sĩ an ninh qua các thời kỳ, khiến câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi với mỗi người dân.

Điểm nhấn của chuỗi là Gala nghệ thuật với chủ đề "Dòng chảy", diễn ra tối 12.7 và được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và các nền tảng số. Hình tượng dòng nước xuyên suốt chương trình mang một tầng ý nghĩa sâu xa: sự bền bỉ, lặng thầm nhưng mạnh mẽ của những người luôn âm thầm bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Gala nghệ thuật "Dòng chảy" diễn ra tối 12.7 tại Hà Nội, được truyền hình trực tiếp trên VTV và các nền tảng số ẢNH: VSOUL

VSoul Creation và mạch kết nối cảm xúc

Trong tổng thể ấy, Công ty VSoul Creation đồng hành với vai trò đơn vị tổ chức sản xuất các chương trình trọng điểm, trong đó có lễ khai mạc và các đêm gala. Nhiệm vụ của đơn vị là tạo nên mạch kết nối xuyên suốt, để thông điệp về truyền thống, bản lĩnh và hình ảnh người chiến sĩ An ninh nhân dân được truyền tải sinh động và giàu cảm xúc.

"Chúng tôi luôn tự hỏi làm thế nào để một câu chuyện lịch sử không trở nên khô khan, mà chạm được vào trái tim người xem", đại diện VSoul Creation chia sẻ. Theo đơn vị, nghệ thuật chính là cây cầu để những giá trị tưởng chừng trừu tượng trở nên cụ thể và gần gũi.

Các chiến sĩ An ninh nhân dân trực tiếp tham gia biểu diễn trong đêm Gala "Dòng chảy", tái hiện hình ảnh người chiến sĩ qua ngôn ngữ nghệ thuật ẢNH: VSOUL

Truyền thống gặp gỡ đương đại

Cách tiếp cận này thể hiện rõ trong việc kết hợp giữa yếu tố truyền thống và ngôn ngữ đương đại. Những dấu mốc lịch sử của lực lượng an ninh được tái hiện không phải bằng cách kể lại đơn thuần, mà qua các tiết mục nghệ thuật, hình ảnh và công nghệ trình diễn, tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

Bên cạnh các đêm gala, chuỗi sự kiện còn dành không gian cho triển lãm "80 năm An ninh nhân dân - Lá chắn thầm lặng", giới thiệu hàng trăm hình ảnh, tư liệu và hiện vật, cùng các mô hình ứng dụng công nghệ như trí tuệ nhân tạo, camera thông minh và an ninh mạng.

Đa dạng trải nghiệm cho mọi thế hệ

Sự đa dạng về hình thức thể hiện là điểm đáng chú ý của chuỗi sự kiện. Mỗi người dân, tùy lứa tuổi và mối quan tâm, đều có thể tìm thấy một cách tiếp cận phù hợp: người trẻ hào hứng với công nghệ trình diễn, người lớn tuổi xúc động trước những tư liệu lịch sử, còn khán giả truyền hình được sống trong không khí của đêm gala.

Với những người làm nghề tổ chức sản xuất, việc chuyển tải một thông điệp lớn thành những khoảnh khắc cảm xúc là thách thức không nhỏ, đòi hỏi sự chỉn chu trong từng chi tiết, từng tiết mục và hiệu ứng.

"Điều chúng tôi mong muốn là khi chương trình khép lại, khán giả không chỉ nhớ đến những hình ảnh đẹp, mà còn cảm nhận được sự trân trọng dành cho những người đã lặng thầm giữ gìn bình yên", đại diện VSoul Creation bày tỏ.

Sắc thái địa phương trong một chuỗi thống nhất

Chuỗi sự kiện diễn ra tại ba miền còn cho thấy sự cộng hưởng của yếu tố địa phương. Mỗi thành phố mang một sắc thái riêng, và việc lồng ghép hồn cốt của từng vùng đất vào chương trình giúp câu chuyện chung trở nên phong phú hơn - vừa là cơ hội sáng tạo, vừa là thử thách trong việc giữ được sự thống nhất của cả chuỗi.

Sự kết hợp giữa nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại cũng là điểm nhấn được giới chuyên môn quan tâm. Việc sử dụng ánh sáng, hình ảnh và hiệu ứng sân khấu để chuyển tải hình tượng "dòng chảy" cho thấy các chương trình trong nước ngày càng tiệm cận xu hướng dàn dựng đương đại, trong khi vẫn giữ được chiều sâu về nội dung.

Nghệ thuật lan tỏa giá trị truyền thống

Chuỗi sự kiện "Tổ Quốc bình yên" cho thấy nghệ thuật có thể trở thành phương tiện hiệu quả để lan tỏa các giá trị truyền thống. Khi được thể hiện bằng ngôn ngữ gần gũi và giàu cảm xúc, câu chuyện về 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân không còn là những dòng sử liệu, mà trở thành một phần ký ức chung của cộng đồng.

Chuỗi sự kiện "Tổ Quốc bình yên" khép lại, lan tỏa câu chuyện 80 năm truyền thống lực lượng An ninh nhân dân qua ngôn ngữ nghệ thuật ẢNH: VSOUL

CÔNG TY CỔ PHẦN VSOUL CREATION

Địa chỉ: Số 19 hẻm 477/15/29 Kim Mã, phường Giảng Võ, TP. Hà Nội

Hotline: 0973 109 228

Website: https://vsoulcreation.com/