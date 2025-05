"Chìa khóa vàng" mở cửa cho doanh nghiệp

Sáng 31.5, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi tọa đàm với doanh nghiệp (DN), hiệp hội DN để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN). Sự kiện thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc hiện thực hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển KTTN.

Thủ tướng và các đại biểu tại buổi tọa đàm ẢNH: NHẬT BẮC

Cho rằng các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ đã rất đồng bộ, đầy đủ, Thủ tướng nêu rõ, vấn đề đặt ra, mong muốn lớn nhất là tổ chức thực hiện thật tốt, thực sự hiệu quả với tinh thần "nghĩ sâu làm lớn", có cách làm hiệu quả nhất, phát huy tốt nhất khả năng của gần 1 triệu DN, 5 triệu hộ kinh doanh, mỗi người đóng góp, mỗi nhà đóng góp thì toàn xã hội mới có nguồn lực lớn để "thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình hình", đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Để buổi tọa đàm thành công, Thủ tướng đề nghị xác định rõ Nhà nước phải làm gì, chính quyền địa phương phải làm gì, DN phải làm gì, người dân phải làm gì để triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ về phát triển KTTN; phát huy đoàn kết, thống nhất để cùng nhau làm, với tinh thần "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi".

Trên tinh thần đó, buổi tọa đàm đã ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết từ các DN, hiệp hội DN và các chuyên gia, mà như đánh giá của Thủ tướng là "mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười". Theo các đại biểu, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị cho thấy những đột phá chưa từng có về quan niệm và tư duy phát triển KTTN, là "chìa khóa vàng" mở cửa cho các DN vượt qua những rào cản lâu nay trong môi trường kinh doanh vốn dĩ rất khắc nghiệt. Nghị quyết đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, quyết liệt, tập trung vào những vấn đề cốt lõi để thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của khu vực KTTN.

Với những chuyển động mạnh mẽ đó, các đại biểu hy vọng DN VN sẽ chuyển mình, đứng dậy, và vươn lên cạnh tranh sòng phẳng với thế giới, có những tập đoàn lớn làm nòng cốt cho các chuỗi giá trị sản xuất của VN.

Nhà nước thực hiện đúng vai trò kiến tạo

Từ các ý kiến được nêu ra, Thủ tướng khái quát thành 6 nội dung lớn và chỉ ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp mà Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo các địa phương sẽ phải thực hiện. Theo đó, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương thực hiện đúng vai trò kiến tạo, không sa vào những việc cụ thể. Tập trung thực hiện tốt hơn nữa 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nhân lực.

Cùng đó, phải bảo đảm giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong đó có an toàn, an ninh mạng, để DN có điều kiện phát triển nhanh, bền vững. "Chúng ta không thể phát triển nhanh, bền vững trong một đất nước không ổn định, không bảo đảm trật tự an toàn, không có độc lập, tự do", Thủ tướng lưu ý.

Nhiệm vụ tiếp theo là phải bảo đảm tiếp cận bình đẳng về vốn, tài nguyên, đất đai, nguồn nhân lực, pháp lý, quyền tự do kinh doanh, bình đẳng, quyền tài sản của DN. Đồng thời, phải thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với DN để tìm đầu ra cho vướng mắc; phải giải quyết xong các yêu cầu, khó khăn, đề xuất của DN trong vòng 2 tuần. "Được hay không được thì phải nói, giải quyết đến đâu thông báo đến đấy chứ không chỉ trong nội bộ, cứ ỉm đi là không được", Thủ tướng thẳng thắn.

Với các đề xuất, nhất là những sáng kiến, những vấn đề cần có quản lý nhà nước, xây dựng pháp luật, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan lắng nghe, tiếp thu đầy đủ; nếu không tiếp thu phải giải trình. Cạnh đó, thường xuyên rà soát các chính sách như chính sách tiền tệ, tài khóa, nguyên vật liệu, xây dựng…

Về phía DN, Thủ tướng đề nghị DN, doanh nhân hoạt động đúng luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm công dân; không ngừng đổi mới sáng tạo, nghiên cứu, ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, quản trị thông minh, đặc biệt là chuyển giao công nghệ nguồn, công nghệ lõi, DN phải đi đầu, tiên phong, đi trước đón đầu trong lĩnh vực này để mang lại lợi ích cho quốc gia, dân tộc.

Người đứng đầu Chính phủ cũng mong muốn DN, doanh nhân chia sẻ, giúp đỡ, hợp tác, kết nối chặt chẽ, hiệu quả hơn với nhau, với các DN FDI, DN nhà nước để tạo chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất, chuỗi dịch vụ rộng hơn, mang tính cả nước và phạm vi toàn cầu. Các hộ kinh doanh phải trở thành DN, các DN nhỏ và vừa thành DN lớn, các DN lớn trở thành DN toàn cầu, đa quốc gia, có chuỗi cung ứng toàn cầu.

DN, doanh nhân cần tham gia vào quá trình bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, bảo đảm quyền tiếp cận bình đẳng về tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước quan tâm; cùng Chính phủ, các bộ, ngành dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tham gia kiến tạo phát triển, góp ý xây dựng thể chế, phát triển hạ tầng, đào tạo nhân lực chất lượng cao, góp phần để xây dựng và bảo vệ đất nước theo hướng "ổn định bền vững, phát triển bền vững, tương lai bền vững", nhân dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Khai trương Cổng Pháp luật quốc gia Trước khi diễn ra tọa đàm, Chính phủ đã khai trương Cổng Pháp luật quốc gia. Đây là sản phẩm của sự hợp tác công - tư, được xây dựng mới, tích hợp với các cổng thông tin và cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia hiện có của Bộ Tư pháp và cơ sở dữ liệu dịch vụ pháp lý của các công ty luật. Thủ tướng Phạm Minh Chính kỳ vọng sự ra đời của Cổng Pháp luật quốc gia sẽ góp phần tháo gỡ "điểm nghẽn của điểm nghẽn", thúc đẩy hoàn thiện thể chế với vai trò "đột phá của đột phá", là động lực, nguồn lực của sự phát triển. "Chúng ta kỳ vọng đây sẽ là điểm đến chính thống, địa chỉ tin cậy, cầu nối tương tác thông minh và người bạn đồng hành không thể thiếu", Thủ tướng nói. Trong khuôn khổ tọa đàm, Chính phủ đã công bố Quyết định số 1055/QĐ-TTg ngày 30.5.2025 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị.