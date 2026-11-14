Tờ vé số Vietlott trúng độc đắc 19,7 tỉ đồng tối 13.11 được bán ra ở đâu?

Lúc 18 giờ 30 hôm qua 13.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01588 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay này là: 01 – 07 – 15 – 19 – 31 – 33.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận có 1 người trúng giải độc đắc với số tiền cộng dồn là 19.775.734.000 đồng.

Trong khi đó, hệ thống ghi nhận có 32 người trúng giải nhất trị giá 10 triệu đồng; có 1.121 người trúng giải nhì trị giá 300.000 đồng; có 20.143 người trúng giải ba với số tiền là 30.000 đồng.

Sáng nay 14.11, Vietlott phát thông báo về tờ vé số loại hình xổ số Mega 6/45 trúng độc đắc với số tiền 19,7 tỉ đồng được bán ra tại TP.HCM.

Kết quả xổ số Mega 6/45 tối 13.11 ẢNH: VIETLOTT

Trước đó, vào tối 4.11, Vietlott thông báo kết quả kỳ quay số mở thưởng kỳ 01584 loại hình xổ số tự chọn Vietlott - xổ số Mega 6/45. Bộ số may mắn trúng thưởng trong lần quay tối 4.11 là: 07 – 14 – 20 – 30 – 34 – 40.

Sau khi quay thưởng, loại hình xổ số này ghi nhận không có người trúng giải độc đắc nào nên số tiền cộng dồn là 26.087.005.500 đồng.