Tòa án Áo muốn Sony bồi thường vì game FIFA mang tính chất đỏ đen

Theo Insider Gaming, vào năm 2021, một thiếu niên 17 tuổi đã tiêu một số điểm tương đương 300 euro (khoảng 7,5 triệu đồng) để mở các gói FUT (FIFA’s Ultimate Team) trong game FIFA, sau đó anh ta nhận định rằng bản thân đã bị dụ dỗ tham gia vào trò chơi có tính chất may rủi này. Người chơi này đã quyết định đệ đơn kiện Sony và thuê luật sư hỗ trợ anh đòi lại công bằng.

Luật sư của anh đã nhấn mạnh với tòa án Áo rằng cơ chế lootbox (mở vật phẩm mang tính chất may rủi) là bất hợp pháp, vì chỉ có các tổ chức Österreichische Lotterien GmbH và Casinos Austria AG do nhà nước điều hành mới có quyền cung cấp các dịch vụ cờ bạc may rủi.

Tòa án ở Áo quyết định Sony phải bồi thường tiền cho các game thủ FIFA EA

Vụ kiện này là nơi bắt đầu những tranh luận một cách nghiêm túc về lootbox và cũng là nơi xuất hiện những yêu cầu đầu tiên về việc buộc Sony hoàn lại tiền cho những game thủ 'nạn nhân'.

Cũng trong khoảng thời gian đó, một số vụ kiện tương tự cũng đã xuất hiện. Cuối cùng, sau đó một năm, các cơ quan có thẩm quyền ở Áo đã lập luận rằng cơ chế lootbox – trong đó có cả các gói mở cầu thủ FIFA - là bất hợp pháp ở quốc gia này dựa trên Đạo luật trò chơi của Áo (The Austrian Gaming Act) năm 1989. Đồng thời quyết định rằng Sony sẽ phải chịu phạt mặc dù FIFA được phát triển bởi Electronic Arts (EA), điều này là do các giao dịch trong cửa hàng PlayStation đã được ký kết bởi Sony.

Theo một ghi chú mà Eurogamer.net có được, đã có đến 85.000 euro được ‘đổ’ vào gói FUT của FIFA để ‘cầu may’. Tuy nhiên, cho đến nay, Sony chỉ mới hoàn lại 338,26 euro cho thiếu niên từng đệ đơn kiện công ty vào năm 2021.

Không chỉ vậy, một nền tảng đã báo cáo rằng tòa án Áo cũng đã yêu cầu tất cả các gói cầu thủ của FIFA phải được liệt kê thành một trò chơi may rủi, điều đó có nghĩa là EA có thể cần phải có giấy phép kinh doanh cờ bạc để cung cấp các gói FUT ở Áo.

Đây là cuộc tranh luận mới nhất trong hàng loạt các cáo buộc liên quan đến lootbox. Gần đây, Hà Lan và Vương quốc Anh đã ra phán quyết rằng lootbox không được coi là cờ bạc, trong khi đó Bỉ đã ban hành lệnh cấm lootbox cách đây vài năm.