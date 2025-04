Tòa án Hàn Quốc ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol

Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc đã giữ quyết định luận tội từ quốc hội, qua đó phế truất Tổng thống Yoon. Phán quyết của tòa có hiệu lực ngay lập tức và Hàn Quốc sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử bất thường để tìm ra người kế nhiệm ông Yoon trong vòng 60 ngày, Yonhap đưa tin.

Thẩm phán cho biết vụ luận tội đúng về thủ tục. Tuy nhiên, thẩm phán cũng nêu rằng việc cân nhắc ban bố thiết quân luật nằm trong quyền hạn của Tổng thống Yoon. Ngoài ra, việc rút cáo buộc nổi loạn khỏi vụ luận tội là hợp lệ, theo Yonhap.

Tòa án cho hay tuyên bố áp thiết quân luật của ông Yoon không đáp ứng yêu cầu pháp lý đối với một cuộc khủng hoảng quốc gia. Ngoài ra, tổng thống Hàn Quốc cũng đã không tuân thủ quy trình trong lúc ban hành thiết quân luật.

Tòa cũng nhấn mạnh ông Yoon vi phạm luật khi điều động quân đội đến trụ sở quốc hội để ngăn các nghị sĩ hủy thiết quân luận. Ngoài ra, ông Yoon bị cho là đã vi phạm quyền cơ bản của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến tính độc lập của tòa án.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ẢNH: REUTERS

Hành động của ông Yoon vượt qua quyền hiến định, đồng thời gây tổn hại đến sự ổn định của Hàn Quốc, theo quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Moon Hyung-bae.

Tòa án Hàn Quốc cuối cùng ra phán quyết phế truất Tổng thống Yoon Suk Yeol. Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ tiếp tục giữ chức quyền tổng thống cho đến khi bầu ra tổng thống mới.

Quốc hội Hàn Quốc tháng 12.2024 đã luận tội Tổng thống Yoon, với cáo buộc vi phạm hiến pháp sau khi ban bố thiết quân luật. Cuộc điều tra của Tòa án Hiến pháp tập trung vào việc ông Yoon có vi phạm pháp luật với những hành động trong thời điểm ra thiết quân luật hay không. Điều quan trọng là tòa cần xét xem nếu vi phạm thì hành động đó có đủ nghiêm trọng để phế truất hay không.

Theo quy định, cần 6 trong số 8 thẩm phán hiện có đồng ý giữ luận tội, qua đó phế truất ông Yoon. Ngược lại, tổng thống Hàn Quốc sẽ được phục chức. Ông Yoon phủ nhận có hành vi sai trái. Nhóm luật sư của tổng thống cho biết ông Yoon sẽ không hầu tòa để nghe phán quyết, do xem xét yếu tố trật tự và an ninh công cộng.

Quyền Chánh án Tòa án Hiến pháp Hàn Quốc Moon Hyung-bae Ảnh: Reuters

Sau phiên điều trần cuối cùng, tòa án đã mất 38 ngày để có thể ấn định phán quyết vụ luận tội một tổng thống Hàn Quốc, cũng là thời gian dài nhất, theo Yonhap. Trong các vụ luận tội trước đây với hai cựu Tổng thống Roh Moo-hyun và Park Geun-hye, tòa án mất lần lượt 14 và 11 ngày để ra phán quyết.

Phiên tòa ngày 4.4 được bố trí an ninh nghiêm ngặt. Theo Reuters, đoạn đường 150 m trước tòa án được phong tỏa. Bán kính khoảng 1,8 km xung quanh tòa án cũng được ấn định là vùng cấm bay. Lực lượng an ninh đã được bố trí thiết bị vô hiệu hóa máy bay không người lái. Tám thẩm phán Tòa án Hiến pháp được đội ngũ an ninh bảo vệ sát sao.

Trong khi đó, cảnh sát cảnh báo sẽ không dung thứ cho các hành động phi pháp sau phán quyết của tòa.

Ngoài phiên tòa luận tội, ông Yoon Suk Yeol còn phải hầu tòa hình sự về các cáo buộc kích động nổi loạn thông qua việc áp dụng thiết quân luật. Ông Yoon bị bắt hồi tháng 1 và giam đến hôm 8.3, thời điểm ông được thả sau khi phán quyết của tòa nêu rằng lệnh giam giữ ông không hợp lệ.