Tòa án Mỹ lật lại bản án về tội hiếp dâm đối với Harvey Weinstein

Với kết quả biểu quyết là 4 phiếu thuận - 3 phiếu chống, Tòa Phúc thẩm New York ngày 25.4 đã thông qua phán quyết kết luận thẩm phán phiên tòa đã sai lầm khi thừa nhận lời khai của những phụ nữ khác được cho là bị ông Weinstein lạm dụng, nhưng không có tên trong các cáo buộc chống lại ông. Tòa cũng ra lệnh mở một phiên tòa mới để xử lại vụ án, theo AFP.

Phán quyết của Tòa Phúc thẩm New York không ảnh hưởng đến bản án 16 năm tù vì tội hiếp dâm được tuyên tại bang California (Mỹ) đối với ông Weinstein, người từng là nhà sản xuất phim đầy quyền lực ở Hollywood. Điều này có nghĩa là ông sẽ vẫn ở sau song sắt.

Ông Weinstein tại tòa án ở New York năm 2020 REUTERS

"Bị cáo có quyền chỉ phải chịu trách nhiệm về tội bị truy tố và do đó, các cáo buộc về hành vi xấu trước đó có thể không được thừa nhận để chống lại họ vì mục đích duy nhất là xác định xu hướng phạm tội của họ", thẩm phán Jenny Rivera của Tòa Phúc thẩm New York viết trong phán quyết.

Các cáo buộc "bom tấn" đối với ông Weinstein, người từng đoạt giải Oscar vào năm 2017 và được xem là không thể đụng chạm, đã dẫn đến phong trào #MeToo, mở đường cho phụ nữ đấu tranh chống lại bạo lực tình dục tại nơi làm việc tại Mỹ cũng như trên toàn cầu sau đó.

Năm 2020, ông Weinstein (72 tuổi) bị kết án tại tòa án New York về tội tấn công tình dục và cưỡng hiếp cựu diễn viên Jessica Mann vào năm 2013, cũng như cưỡng ép quan hệ tình dục bằng miệng với cựu trợ lý sản xuất Mimi Haleyi vào năm 2006. Sau đó, ông bị tuyên 23 năm tù và hiện đang thụ án tại một nhà tù ở New York.

Luật sư Arthur Aidala, trưởng nhóm pháp lý của ông Weinstein, cho hay thân chủ của ông đã biết về việc tòa phúc thẩm lật lại bản án hôm 25.4 và liên tục nói lời cảm ơn trong 3 cuộc gọi. Ông Aidala nói rằng ngay cả những người bị ghét cũng xứng đáng có được công lý và "chúng tôi biết rằng Harvey Weinstein đã không được xét xử công bằng".

The Silence Breakers, một nhóm phụ nữ tập hợp lại để tố cáo hành vi sai trái của ông Weinstein, cho rằng kết luận của Tòa Phúc thẩm New York "gây thất vọng to lớn", nhưng "phán quyết này không làm mất đi trải nghiệm của chúng tôi hay sự thật".

Các công tố viên ở Manhattan (New York) cho biết họ có kế hoạch xét xử lại vụ án.

Ngoài bản án ở New York, ông Weinstein cũng bị một tòa án ở Los Angeles (California) tuyên 16 năm tù vì cưỡng hiếp một phụ nữ trong phòng khách sạn ở Beverly Hills. Các luật sư cho biết bản án ở Los Angeles khó có thể bị ảnh hưởng bởi động thái ở New York và giờ đây ông sẽ được chuyển đến một nhà tù ở California.

"Hệ thống pháp luật chưa bao giờ phục vụ những người sống sót ở đất nước này", bà Tarana Burke, người sáng lập #MeToo, nói với các phóng viên.

"Nhờ sự lên tiếng của những người phụ nữ dũng cảm trong vụ này, hàng triệu triệu người khác đã tìm thấy sức mạnh để nói ra. Đó sẽ luôn là chiến thắng", bà nói.

Thẩm phán Madeline Singas của Tòa Phúc thẩm New York, người không đồng tình với phán quyết, cho biết: "Với quyết định ngày hôm nay, tòa án này tiếp tục cản trở những thắng lợi mà những người sống sót sau bạo lực tình dục đã đấu tranh để giành được trong hệ thống tư pháp hình sự của chúng ta".

"Những người phụ nữ phải chịu tổn thương tâm lý do bạo lực tình dục và những vết sẹo của việc phải làm chứng hết lần này đến lần khác đều bị lãng quên", bà nói.