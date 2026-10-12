Tòa bác kháng cáo nam nhân viên bị sa thải vì 'vỗ vai' đồng nghiệp

TAND tỉnh Bắc Ninh vừa xét xử phúc thẩm đã y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của ông L.V.M (35 tuổi, ở Hải Phòng), yêu cầu hủy quyết định sa thải của công ty đối với anh, vì cho rằng anh có hành vi "vỗ vai" nữ nhân viên lễ tân tại nơi làm việc.

Hành vi vỗ vai tại nơi làm việc được coi là quấy rối tình dục nếu làm đối phương khó chịu, bất an... ẢNH MINH HOẠ: DAD

Theo HĐXX phúc thẩm, khoản 9 điều 3 bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định 145/NĐ-CP thì quấy rối tình dục (QRTD) tại nơi làm việc có thể là đề nghị, yêu cầu, gợi ý, đe dọa, ép buộc đổi quan hệ tình dục lấy lợi ích liên quan đến công việc; hoặc là những hành vi có tính chất tình dục không nhằm trao đổi nhưng làm môi trường làm việc khó chịu, bất an, gây tổn hại về thể chất, tinh thần, hiệu quả công việc hoặc cuộc sống của người bị quấy rối.

Về hành vi vỗ vai của ông L.V.M đối với nhân viên lễ tân là bà B.T.X, theo HĐXX, căn cứ vào tài liệu trong hồ sơ vụ án, ông M. thừa nhận có hành vi va chạm hoặc vỗ vai bà X. Mặc dù các bên dùng từ ngữ khác nhau về mức độ tiếp xúc, sự khác nhau giữa “sờ, bóp” và “chạm, vỗ” nhưng đều xác nhận có sự việc ngày 12.12.2024, ông M. đã chủ động dùng tay tiếp xúc, động chạm vào cơ thể bà X.

“Đây là tình tiết được các bên thừa nhận, thuộc trường hợp không phải chứng minh theo khoản 2 điều 92 bộ luật Tố tụng dân sự 2015”, bản án phúc thẩm nêu.

Về việc ông M. cho rằng hành vi “vỗ vai” bà X. là thói quen chào hỏi xã giao, theo HĐXX phúc thẩm, ông M. không chứng minh được giữa ông M. và bà X. có thói quen chào hỏi bằng hành vi vỗ vai như ông M. trình bày. Hành vi “vỗ vai” này chỉ là đơn phương từ ông M., không được bà X. chấp nhận hoặc không buộc bà X. phải chấp nhận.

Hành vi "vỗ vai" khiến đối phương khó chịu

Theo bản án sơ thẩm, ông L.V.M làm việc tại phòng nhân sự một công ty trong khu công nghiệp ở Bắc Ninh từ tháng 3.2022.

Ông M. trình bày, khoảng 9 giờ 35 ngày 12.12.2024, ông đến khu vực lễ tân tại cửa kiểm soát an ninh để mượn chìa khóa phòng phỏng vấn. Tại đây, sau khi nhận chìa khóa từ nhân viên lễ tân là bà X., ông M. thừa nhận "có vỗ vai, hỏi thăm sức khỏe, công việc bà X.".

Ngày 14.12.2024, khi đang nghỉ phép, ông M. bất ngờ nhận được tin nhắn từ giám đốc nhân sự của công ty mời lên làm việc để điều tra thông tin tố cáo liên quan đến ông.

Đến ngày 17.1.2025, sau các cuộc họp và đối thoại, công ty chính thức ban hành quyết định xử lý kỷ luật lao động theo hình thức sa thải đối với ông M. với cáo buộc có hành QRTD tại nơi làm việc - cụ thể là hành vi sờ (vỗ) vai bà X. tại quầy lễ tân công ty.

Không chấp nhận, ông M. khởi kiện ra tòa, yêu cầu hủy quyết định sa thải, buộc công ty nhận ông làm việc và bồi thường các thiệt hại về tổn thất tinh thần, danh dự; xin lỗi công khai trên bản tin, email nội bộ…

Theo ông M., giữa ông và bà X. hay nhắn tin đùa giỡn qua lại, nên ông chỉ có hành vi vỗ vai đùa giỡn với bà X.

Tuy nhiên, HĐXX sơ thẩm nhận định, mặc dù nguyên đơn chỉ thừa nhận hành động vỗ vào vai bà X. với mục đích chào buổi sáng, hỏi thăm sức khỏe, công việc; nhưng dựa trên lời khai của bà X., và các tài liệu khác, cho thấy hành vi của ông M. khiến bà X. khó chịu, lo lắng.

Như vậy, đủ căn cứ để xác định ông M. có hành vi QRTD nơi làm việc đối với bà X. được quy định tại khoản 9 điều 3 bộ luật Lao động 2019, điều 84 Nghị định 145/2020, và điều 23.3 nội quy lao động của công ty.