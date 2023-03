Tòa buộc UBND Q.12 cấp sổ đỏ cho người dân

Như Báo Thanh Niên phản ánh ngày 3.6.2022, về trường hợp ông Nguyễn Văn Chơn (93 tuổi), sau 18 năm kiên nhẫn khởi kiện đòi đất mà ông cho người khác ở nhờ, đã được một bản án có hiệu lực tuyên bà Đỗ Thị Liễu trả lại phần đất 2.196 m2 cho ông. Nhưng khi ông làm thủ tục cấp sổ đỏ đối với thửa đất này, UBND Q.12 (TP.HCM) đã từ chối.

Trường hợp của ông Nguyễn Văn Chơn được Báo Thanh Niên phản ánh năm 2022 P.T

Cụ thể, Quyết định giám đốc thẩm ngày 8.11.2019 nêu rõ: Hủy bản án phúc thẩm ngày 24.4.2019 của TAND TP.HCM, giữ nguyên bản án sơ thẩm ngày 18.10.2018 của TAND Q.12, buộc hộ bà Đỗ Thị Liễu giao trả lại phần đất 2.196 m2 tại P.An Phú Đông, Q.12 (TP.HCM) cho ông Nguyễn Văn Chơn. Ông Chơn liên hệ cơ quan chức năng để làm thủ tục cấp sổ đối với phần đất tranh chấp theo bản án.

Được bàn giao 2.196 m2 đất, ông Nguyễn Văn Chơn làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đối với một phần diện tích này nhưng sau nhiều lần yêu cầu bổ sung hồ sơ, Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM chi nhánh Q.12 từ chối cấp sổ, với lý do phần đất này hiện đang có tranh chấp giữa bà Liễu và một người khác, được TAND Q.12 thụ lý ngày 11.12.2019.

Bức xúc, ông Chơn lại tiếp tục khởi kiện một vụ án hành chính khác, đề nghị TAND TP.HCM hủy công văn trả hồ sơ cấp sổ đỏ đối với ông Chơn của UBND Q.12, và buộc UBND Q.12 thực hiện hành vi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Chơn với phần diện tích đất 1.475,8 m2/2.196 m2 đất (sau khi trừ lộ giới), thuộc thửa đất số 76, tờ bản đồ số 8.

Lý do từ chối cấp sổ đỏ của UBND Q.12 không có cơ sở

Ngày 21.3, TAND TP.HCM xử sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu của ông Nguyễn Văn Chơn về việc hủy văn bản 2663 ngày 26.4.2022 của UBND Q.12 về việc giải quyết hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; buộc UBND Q.12 thực hiện xem xét, giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Chơn đối với thửa đất có diện tích 1.475,8 m2 tại P.An Phú Đông, Q.12.

HĐXX nhận định ông Chơn là người sử dụng hợp pháp phần đất trên theo kết luận tại bản án có hiệu lực pháp luật của tòa án.

Căn cứ quy định pháp luật, ông Chơn đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng phần diện tích đất 1.475,8 m2 tại P.An Phú Đông, Q.12.

HĐXX cũng nhận định quan điểm của bị đơn (UBND Q.12) cho rằng phần đất nêu trên hiện đang tranh chấp nên tạm thời chưa giải quyết cấp sổ đỏ cho ông Chơn là không có cơ sở.

Bởi lẽ, vụ án tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa bà Đỗ Thị Liễu và bà Huỳnh Thị Minh Phước do TAND Q.12 đang thụ lý là tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứ không phải tranh chấp quyền sử dụng đất như quy định tại điều 7 Thông tư số 33 của Bộ TN-MT quy định về các trường hợp không được tiến hành đăng ký sử dụng đất.

Do đó, HĐXX xác định lý do từ chối cấp sổ đỏ của UBND Q.12 đối với ông Chơn là không có cơ sở. Ông Chơn có đủ điều kiện xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND Q.12 cấp.