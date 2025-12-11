Tọa đàm quản lý nước, chống ngập ở TP.HCM và kinh nghiệm nước khác

Các chuyên gia tham dự tọa đàm ảnh: thụy miên

Mở đầu buổi tọa đàm về quản lý nước và chống ngập ở TP.HCM, bà Andrea Maria Sühl, Tổng lãnh sự Đức tại TP.HCM cho biết buổi tọa đàm về chủ đề khí hậu là một phần trong trong chuỗi sự kiện toàn cầu do các phái đoàn ngoại giao của Đức tổ chức trên toàn thế giới.

Đây là sáng kiến thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đức trong việc hợp tác quốc tế đối phó với cuộc khủng hoảng khí hậu. Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Đức và Việt Nam, sự kiện này càng củng cố hơn nữa cam kết chung của Việt Nam – Đức trong việc tìm kiếm các giải pháp cho vấn đề toàn cầu, theo bà tổng lãnh sự.

"Các trận lũ lụt gần đây và bão Kalmaegi (bão số 13) là lời nhắc nhở đầy khắc nghiệt về sự cấp bách của hành động khí hậu. Như nhiều trung tâm đô thị phát triển nhanh chóng khác, TP.HCM đang phải đối mặt với những nguy cơ ngày càng tăng từ các hiện tượng thời tiết cực đoan và mực nước biển dâng. Quản lý nguồn nước hiệu quả không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn là yếu tố thiết yếu đối với sự ổn định kinh tế, sức khỏe cộng đồng và chất lượng cuộc sống của thành phố", bà nhấn mạnh.

Quản lý nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu là một trong những vấn đề được trình bày tại tọa đàm ảnh: thụy miên

Thực trạng quản lý nước và chống ngập ở TP.HCM

Cuộc tọa đàm quy tụ các chuyên gia hàng đầu của Việt Nam và Đức nhằm khám phá những giải pháp sáng tạo liên quan chủ đề trên. Các chuyên gia lần lượt thảo luận những phương pháp quản lý nước bền vững, chiến lược phòng chống ngập lụt đô thị và vai trò quan trọng của cơ sở hạ tầng chống chịu khí hậu.

Bà Phan Phạm Thanh Trang, Trưởng phòng Nghiên cứu phát triển và Quan hệ cộng đồng - Trung tâm Quản lý Hạ tầng kỹ thuật TP. HCM, đã báo cáo về nội dung công tác quản lý và kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch, quản lý ngập lụt đô thị và các biện pháp hiện nay TP. HCM đang thực hiện.

Buổi tọa đàm thu hút đông đảo người quan tâm tham gia ảnh: thụy miên

Về phần mình, Tiến sĩ Đặng Thanh Lâm, Phó viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi miền Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), giới thiệu giải pháp tổng thể quản lý nước và phòng chống ngập lụt ở TP. HCM, đặc biệt là các giải pháp tạo nguồn cấp nước, thoát nước mưa, phòng chống ngập lụt do lũ và triều cường.

Kinh nghiệm từ các nước

Những vấn đề khác cũng được đề cập là các lĩnh vực có thể áp dụng cơ chế thị trường và những lĩnh vực không thể, cũng như cách thức hợp tác quốc tế có thể hỗ trợ quá trình này.

Buổi tọa đàm nghe trình bày những kinh nghiệm chống ngập và thu hút tài chính cho hoạt động này từ những nước khác trên thế giới, như Singapore, Đức và Trung Quốc do chuyên gia kinh tế Frank Pogade, Giám đốc công ty Water Solutions South-East Asia, trình bày.

Chẳng hạn, thủ đô Berlin của Đức thu thuế nước mưa để phục vụ cho việc quản lý nước mưa và chống ngập lụt đô thị. Để xác định số tiền nộp thuế, chủ hộ được yêu cầu cung cấp thông tin về diện tích những khu vực ngăn nước thấm xuống đất, như mái nhà và các bề mặt được bê tông hóa hoặc phủ kín khác như lối vào nhà, bãi đỗ xe.

Còn Trung Quốc cho xây dựng những bể chứa ngầm khổng lồ để chứa nước mưa theo sáng kiến thành phố bọt biển, nhằm quản lý nước và chống ngập ở đô thị.