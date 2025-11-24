Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tọa đàm trực tuyến: Nuôi dưỡng não bộ cho trẻ với dưỡng chất từ tự nhiên

Nguồn: Thông tin dịch vụ
Nguồn: Thông tin dịch vụ
24/11/2025 08:00 GMT+7

Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại, trẻ không chỉ học ở lớp, mà còn học qua màn hình, qua âm thanh, qua cả những trải nghiệm mỗi ngày. Bộ não của con đang hoạt động chăm chỉ hơn nhưng cũng dễ bị quá tải hơn.

Nhưng có một điều rất ít phụ huynh thực sự để ý: não bộ của trẻ đang phải hoạt động liên tục và cần được nuôi dưỡng đúng cách như cơ bắp hay hệ xương.

Vậy, dinh dưỡng nào giúp não khỏe, học tốt, cảm xúc cân bằng? Liệu dưỡng chất từ thực vật như Omega-3 trong các loại hạt dinh dưỡng và sữa hạt có thực sự hiệu quả như nhiều phụ huynh đang truyền tai nhau?

Mời quý vị cùng tìm hiểu sâu hơn về giá trị dinh dưỡng của Omega-3 từ thực vật, lý do vì sao đây lại là nguồn dưỡng chất thiết yếu cho việc phát triển trí não của học sinh trong lứa tuổi tiểu học, và các loại thực phẩm nào dồi dào Omega-3 để bổ sung vào bữa ăn hàng ngày cho con trẻ trong chương trình THTT với chủ đề: Nuôi dưỡng não bộ cho trẻ với dưỡng chất từ tự nhiên.

Khách mời tham gia chương trình:

TS.BS Trần Khánh Vân - Trưởng khoa Vi chất, Viện Dinh dưỡng

Trân trọng cảm ơn Công ty Sữa đậu nành Việt Nam Vinasoy đã đồng hành cùng chương trình.

#Vinasoy #DinhDuongThucVat #Suahat #DuongChatChoTriNaoTuTuNhien

Khám phá thêm chủ đề

Vinasoy phát triển não bộ cho con OMEGA-3
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận