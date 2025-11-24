Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tọa đàm về Quỹ phòng bệnh và phòng chống tác hại của thuốc lá

Thanh Niên
Thanh Niên
24/11/2025 14:25 GMT+7

Tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã nghe Tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự luật Phòng bệnh - một dự án luật được kỳ vọng sẽ tạo hành lang pháp lý toàn diện nhằm nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống của người dân.

Dự luật có nhiều nội dung đáng chú ý, trong đó có việc đề xuất lập Quỹ phòng bệnh để đảm bảo nguồn lực cho công tác phòng bệnh, với nguồn hình thành Quỹ từ vốn điều lệ từ ngân sách Nhà nước; phần kết dư của Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá...

Để làm rõ thêm nội dung về phòng, chống tác hại của thuốc lá; việc sử dụng nguồn lực đảm bảo công tác phòng bệnh; phòng, chống tác hại của thuốc lá hiệu quả; kinh nghiệm, cơ chế vận hành Quỹ hiệu quả; mô hình, giải tổng hợp để có thể phòng chống tác hại thuốc lá hiệu quả thời gian tới, Báo Thanh Niên phối hợp với Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức tọa đàm: "Quỹ phòng bệnh và phòng, chống tác hại của thuốc lá" vào sáng 26.11.2025.

Tọa đàm có sự tham gia của các vị khách mời:

1. TS, Luật sư Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế.

2. PGS-TS- bác sĩ Phan Thu Phương, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai.

3. Bà Huỳnh Lan Phương, cố vấn kỹ thuật chương trình kiểm soát thuốc lá tại Việt Nam, tổ chức Vital Strategies.

Trân trọng kính mời quý độc giả theo dõi.

