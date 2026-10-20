Tọa độ sống cho gia đình thượng lưu giữa lòng Hà Nội

Biệt thự ngoại ô cho những cuối tuần thong thả, ngôi nhà bên biển dành cho các kỳ nghỉ hay căn hộ hạng sang giữa lòng thành phố đều có thể hiện diện trong danh mục tài sản của giới thượng lưu. Song giữa nhiều lựa chọn, căn nhà để sinh sống hằng ngày thường được cân nhắc bằng những tiêu chuẩn khắt khe hơn. Bởi đó không chỉ là nơi khẳng định vị thế của gia chủ, là không gian đồng điệu với nhịp sinh hoạt và nhu cầu của từng thành viên trong gia đình, mà còn là nơi họ dành phần lớn thời gian để gắn bó.

Sự đồng điệu ấy bắt đầu từ hành trình thuận tiện tới văn phòng, khả năng chủ động với những cuộc hẹn và bữa tối bên người thân sau ngày làm việc. Trong cùng một mái nhà, con trẻ có nơi học tập và vui chơi, ông bà giữ nếp sinh hoạt thân thuộc, cha mẹ tìm được khoảng yên tĩnh để nghỉ ngơi.

Bộ sưu tập duplex The Rey Edition thuộc Rivea Residences tại Vĩnh Hưng được phát triển với sự thấu hiểu những ưu tiên ấy, dành cho các gia đình đang tìm kiếm một tọa độ sống sang trọng, rộng rãi và riêng tư giữa lòng Hà Nội.

The Rey Edition tọa lạc từ tầng 20 - 35 của tháp đôi Rivea Residences

Gần hơn quãng đường, nhiều thêm thời gian

Đối với những người bận rộn như doanh nhân, chuyên gia, hành trình thuận tiện từ nhà tới nơi làm việc hay trung tâm thành phố càng giúp chủ động sắp xếp lịch trình, kịp thời xử lý công việc phát sinh. Đồng thời, việc giảm thiểu thời gian di chuyển cũng giúp họ có thêm thời gian cho bản thân và gia đình.

Với các gia đình thành đạt, khoảng thời gian ấy còn dành để ông bà, cha mẹ vun đắp và trao truyền cho con cháu những giá trị bền vững về tri thức, văn hóa, cách ứng xử và truyền thống gia đình. Những nếp sinh hoạt bình dị trở thành "sợi chỉ đỏ" nối liền các thế hệ và nuôi dưỡng sự gắn bó tự nhiên.

The Rey Edition tiếp cận khu vực trung tâm lịch sử qua mạng lưới giao thông gồm vành đai 2, vành đai 2,5, đường Minh Khai, Nguyễn Khoái và cầu Vĩnh Tuy. Từ đây, cư dân có thể di chuyển tới hồ Gươm và khu vực phố cổ chỉ trong khoảng 9 phút chạy xe.

Lợi thế kết nối còn hỗ trợ việc học tập của con trẻ, với trường liên cấp Meyschool Đoàn Thị Điểm trong nội khu cùng khả năng tiếp cận nhiều cơ sở giáo dục chất lượng cao của Hà Nội. Với gia đình đa thế hệ, sự thuận tiện trong đưa đón con, chăm sóc ông bà và gặp gỡ người thân giúp việc sắp xếp sinh hoạt hằng ngày thêm chủ động.

Đối diện công viên hồ sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15 ha, The Rey Edition có thêm một "khoảng thở" quý giá để cư dân tận hưởng và rèn luyện thể chất ngay gần nhà. Cảnh quan xanh cùng mặt nước mở rộng không gian thư giãn, đưa những phút dạo bộ, vận động hay nghỉ ngơi ngoài trời vào nhịp sống thường nhật.

Một chốn trở về, nhiều nhịp sống riêng

Nếu vị trí giúp tối ưu thời gian, thiết kế sẽ định hình trải nghiệm sống của căn nhà. Một nơi ở thích hợp cho gia chủ thành đạt cần có nơi sum họp rộng rãi, không gian tiếp đón sang trọng và khoảng riêng phù hợp cho từng thành viên.

Bộ sưu tập 96 căn duplex The Rey Edition đáp ứng những nhu cầu ấy bằng thiết kế hai tầng: tầng dưới dành cho tiếp khách và sinh hoạt chung, tầng trên ưu tiên nghỉ ngơi. Sự phân định công năng giúp gia chủ thuận tiện đón tiếp bạn bè, đối tác mà vẫn giữ được nhịp sinh hoạt riêng cho gia đình.

Khoảng thông tầng cao tới 6,8 m mở rộng trải nghiệm thị giác, tạo sự khoáng đạt cho phòng khách và tạo thêm không gian lý tưởng để bài trí nội thất. Một cụm đèn thả trần hay tác phẩm nghệ thuật có thể trở thành điểm nhấn tinh tế, thể hiện dấu ấn và gu thẩm mỹ của chủ nhân.

Duplex 2 tầng tạo nên trải nghiệm của "dinh thự" giữa tầng không

Với 4 phòng ngủ, trong đó có 2 master suite, The Rey Edition mang đến sự thoải mái tương xứng cho các thế hệ. Ông bà và cha mẹ đều có không gian nghỉ ngơi riêng, để việc chung sống dưới một mái nhà dung hòa được sự gần gũi với thói quen và lịch trình của mỗi thành viên.

Cùng với đó, hệ kính Low-E chạm trần đón ánh sáng tự nhiên, mở rộng tầm nhìn về sông Hồng, phố cổ và công viên sinh thái. Những ô kính như khung tranh lớn, ghi lại sắc thái Hà Nội từ bình minh tới lúc lên đèn, để cảnh quan thành phố trở thành một phần trong đời sống thường nhật.

Hồ bơi và sân vườn riêng tại gia tiếp nối trải nghiệm nghỉ dưỡng vừa cao cấp, vừa riêng tư. Đắm mình trong làn nước mát, thong thả chăm cây cảnh hay thưởng trà, chủ nhân có thể tạm gác nhịp bận rộn để tận hưởng những điều mình yêu thích ngay tại nhà.

Từ phòng khách, hồ bơi và sân vườn riêng mở ra khoảng thư giãn lý tưởng

Sự chăm chút còn hiện diện trong những tiện nghi đi kèm. Chỗ đỗ ô tô định danh tại tầng hầm B1 tạo thuận tiện mỗi lần trở về; Business Lounge phục vụ những cuộc gặp quan trọng; Golf 3D mở thêm lựa chọn giao lưu cùng bạn bè, đối tác. Trong khi phòng gym và bể bơi điện phân muối dài 50 m hỗ trợ duy trì thói quen vận động. Cùng với các dịch vụ vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn giúp cuộc sống trở nên thảnh thơi và tiện nghi hơn.

Thành công có thể mở ra nhiều lựa chọn về nơi ở, nhưng sự gắn bó lâu dài được quyết định bởi chất lượng sống mỗi ngày. Tại The Rey Edition, từ vị trí nội đô độc bản, không gian "nhà cao cửa rộng" đến những tiện nghi được chăm chút, tất cả hướng đến một chốn an cư hài hòa. Để theo thời gian, căn nhà không chỉ là tổ ấm, mà dần trở thành không gian gìn giữ nếp sống và ký ức quý báu của mỗi gia đình.