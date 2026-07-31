Tòa nhà ở Việt Nam vào top công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới

Đây là danh sách được Time Out cập nhật có thay đổi, bổ sung so với bình chọn trước đây. Tòa nhà ở Việt Nam xuất hiện trong danh sách gây bất ngờ khi có tuổi đời còn trẻ, đứng cạnh những công trình kinh điển nổi tiếng toàn cầu như đền Pantheon, Ý hay Kim tự tháp Giza, Ai Cập…

"Các công trình kiến trúc có đủ hình dạng kỳ lạ, độc đáo, và việc lựa chọn công trình đẹp nhất trong số đó đòi hỏi sự đánh giá cao không chỉ về sự tinh xảo trong chế tác và thiết kế bắt mắt mà còn cả việc sử dụng vật liệu khéo léo, các phương pháp xây dựng sáng tạo", Time Out giới thiệu.

Đứng vị trí số 1 là đền Taj Mahal, Ấn Độ, được xây dựng từ khoảng năm 1632-1653. Công trình biểu tượng tình yêu của hoàng đế Mughal đã dành cho vợ sau khi bà qua đời. Nhà thơ người Anh Sir Edwin Arnold đã viết rằng, cung điện này "không phải là tác phẩm kiến trúc như những công trình khác, mà là niềm đam mê kiêu hãnh của tình yêu hoàng đế được khắc họa bằng những phiến đá sống động".

Đền Taj Mahal, Ấn Độ Ảnh: Reuters

Vị trị thứ 2 thuộc về Khu nhà ở Barbican, Anh Quốc, được xây dựng khoảng năm 1965-1976. Nhiều công trình được liệt kê trong danh sách sở hữu vẻ đẹp không thể phủ nhận, nhưng sức hấp dẫn của khu nhà ở Barbican lại rất khác. Công trình là điển hình của chủ nghĩa kiến trúc thô mộc (brutalism), lần đầu tiên xuất hiện như một phong trào kiến trúc vào những năm 1950, đặc trưng bởi bề mặt thô ráp không sơn, hình dạng hình học sắc nét...

Danh sách còn có những công trình cổ đại, như Kim tự tháp Giza, Ai Cập, được xây dựng khoảng năm 2550 - 2490 trước Công nguyên. "Chúng ta không thể lập một danh sách đáng tin cậy về những công trình kiến trúc đẹp nhất thế giới mà không bao gồm những công trình cổ xưa và kiên cố nhất", bài viết nhấn mạnh.

Vẻ đẹp độc đáo của Bảo tàng gốm Bát Tràng Ảnh: Văn phòng Kiến trúc 1+1>2 cung cấp - CravenA

Ở vị trí 17 là công trình kiến trúc của Việt Nam: Bảo tàng gốm Bát Tràng. "Được xây dựng vào năm 2021 ở Bát Tràng, ngôi làng cổ nằm nép mình trong quận Gia Lâm cũ của Hà Nội, luôn được biết đến với nghề làm gốm - tên gọi này theo nghĩa đen dịch ra là xưởng làm bát. Tuy nhiên, bất chấp tuổi đời của ngôi làng (đã tồn tại từ thế kỷ thứ 11), một trong những công trình mới nhất của nó lại là một trong những công trình nổi bật nhất - Bảo tàng gốm Bát Tràng. Những hiểu biết từ dân làng, các nghệ nhân địa phương và các chuyên gia gốm sứ đã định hình thiết kế của nơi này, một cấu trúc nhiều tầng táo bạo, gợi nhớ hình dạng của bàn xoay gốm", Time Out viết.

Bảo tàng gốm Bát Tràng được chia làm 2 khối chính. Khối bảo tàng phía ngoài có 4 tầng: tầng 1 như một quảng trường gốm; tầng 2 và tầng 3 trưng bày các dòng men cổ độc đáo, hình dáng trang trí tinh xảo trong lịch sử làng Bát Tràng; tầng 4 là không gian xanh. Khối phía sau cũng cao 4 tầng, dành cho thương mại, homestay của chuyên gia, nghệ nhân, nhà hàng tinh hoa ẩm thực Bát Tràng.

Một số công trình kiến trúc khác trong danh sách như Hallgrímskirkja, Iceland; nhà thờ Sagrada Familia, Tây Ban Nha; thành cổ Ad-Dayr ở Petra, Jordan; Fondation Louis Vuitton, Pháp; nhà thờ Hồi giáo Nasir Ol Molk, Iran; Bảo tàng Eldridge Street, Mỹ…