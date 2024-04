Tòa tháp Luxury Tower: Căn hộ thông minh - Chuẩn sống thượng lưu tại Cần Thơ

Tòa tháp Luxury Tower sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Cần Thơ

ẢNH: CHÚC LY

Tòa tháp Luxury Tower (thuộc dự án căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park) sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Cần Thơ. Tòa tháp tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp - vị trí giao thương chiến lược hiếm dự án nào có được, nằm giữa Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long và trực diện ra sông. Những yếu tố đó mang đến cho chủ nhân các căn hộ Luxury Tower tầm nhìn "triệu đô" tương xứng.

Bên cạnh đó, thừa hưởng sự phát triển của khoa học - kỹ thuật, kết hợp với đời sống văn hóa tinh thần Á Đông, tòa tháp Luxury Tower ứng dụng tinh hoa công nghệ - hệ thống smarthome hiện đại bậc nhất do doanh nghiệp công nghệ hàng đầu FPT cung cấp, mở ra phong cách sống mới, hiện đại - siêu kết nối - quản lý toàn diện, nâng tầm chất lượng cuộc sống.

Cuộc sống tiện nghi, siêu kết nối khi có thể điều khiển bật/tắt các thiết bị chiếu sáng, thiết bị gia dụng thông qua điện thoại thông minh dù ở bất cứ đâu; hệ thống đèn tự động tại sảnh và toilet khi di chuyển; giám sát nhiệt độ, độ ẩm trong nhà và lập chương trình hoạt động của điều hòa; điều khiển theo ngữ cảnh: Go out và Go home; cảm biến gắn báo cửa mở, theo dõi an ninh và kích hoạt báo động khi có đột nhập; đặc biệt là tính năng cấp cứu khẩn cấp, tự động bật/tắt đèn, thông báo gặp sự cố qua phần mềm ứng dụng của người thân.

Không chỉ mang đến sự tiện lợi từ đột phá công nghệ, Luxury Tower còn sở hữu hệ thống an ninh toàn diện với hệ thống an ninh, liên lạc nội bộ Comelit - nổi tiếng bậc nhất của Ý tại mỗi căn hộ và an ninh 4 lớp của toàn bộ dự án. Kết hợp với đội ngũ bảo an chuyên nghiệp được vận hành bởi Đơn vị quản lý - vận hành căn hộ tiêu chuẩn quốc tế.

Tại mỗi căn hộ thuộc Luxury Tower còn đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe vào kiến trúc, toát lên từ các thiết bị bàn giao nhập khẩu từ các thương hiệu quốc tế như: Häfele, Hager, Krono Original, Toto, Otis… kết tinh của sự duy mỹ, bền bỉ và đẳng cấp, cùng thiết kế căn hộ tối ưu trên từng mét vuông.

Nơi sở hữu mật độ tiện ích thương mại, giáo dục, y tế, giải trí cao nhất khu vực như: Trung tâm thương mại GO, Hệ thống siêu thị Winmart, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ, trường học các cấp…

Với hệ thống 35+ tiện ích nội khu cao cấp gồm: công viên hiện hữu 1.972 m², hồ bơi trên cao, khu gym - yoga, tủ sách tri thức, dãy shophouse ốp đá Marble sang trọng, cùng với các thương hiệu mua sắm - ẩm thực và giải trí hàng đầu… "Một bước chân - ngàn tiện ích" - Luxury Tower đã tích hợp đầy đủ hầu hết các nhu cầu về ăn, mặc, ở, vui chơi, giải trí… ôm trọn trong khuôn viên căn hộ của cư dân. Đây chính là cuộc sống mà bất kỳ một cư dân đô thị nào cũng mong muốn, khi công việc ngày càng tất bật hơn thì quỹ thời gian tận hưởng cuộc sống ngày càng thu hẹp, cư dân không cần phải bon chen giữa đường phố đông nghẹt xe để đến được các điểm tiện ích.

Đến nay, Luxury Tower nói riêng và dự án căn hộ cao cấp hạng sang Cara River Park trên địa bàn TP.Cần Thơ đã được đưa vào kinh doanh theo quy định pháp luật. Dự án đã và đang vượt tiến độ xây dựng, dự kiến cất nóc vào cuối năm 2024 và bàn giao các căn hộ tiêu chuẩn cao đến khách hàng vào tháng 7.2025.