Tòa tháp trung tâm tài chính Ả Rập Xê Út lại bị tấn công

Ngày 24.11, tòa tháp cao nhất thủ đô Ả Rập Xê Út bị tấn công, khiến 11 người bị thương. Theo hãng tin AFP, đây là lần thứ 2 địa điểm này bị tấn công chỉ trong vòng một vài ngày qua.