Tòa tối cao Mỹ bác bỏ thuế quan, ông Trump chỉ trích quyết định 'đáng xấu hổ'

Tòa án Tối cao Mỹ hôm 20.2 đã bác bỏ các mức thuế quan sâu rộng của Tổng thống Donald Trump.

Trong phán quyết với tỷ lệ 6 thuận - 3 chống, tòa án đã bác bỏ việc Tổng thống Trump sử dụng một đạo luật vốn chỉ dành cho các trường hợp khẩn cấp quốc gia để áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu.

Đảng Dân chủ và nhiều nhóm ngành công nghiệp đã hoan nghênh phán quyết này.

Phán quyết mang tính bước ngoặt này có tác động lớn đến nền kinh tế toàn cầu.

Chánh án theo khuynh hướng bảo thủ John Roberts là tác giả của phán quyết, trong đó giữ nguyên quyết định của tòa án cấp dưới rằng việc vị tổng thống thuộc đảng Cộng hòa sử dụng Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 đã vượt quá quyền hạn của ông.

Ông Trump sau đó chỉ trích phán quyết mà ông cho là thất vọng này: "Phán quyết của Tòa án Tối cao về thuế quan là vô cùng đáng thất vọng, và tôi cảm thấy xấu hổ về một số thành viên của tòa án - hoàn toàn xấu hổ vì họ không đủ can đảm để làm điều đúng đắn cho nước Mỹ".

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo sau phán quyết của Tòa án Tối cao hôm 20.2 ẢNH: REUTERS

Thuế quan là trọng tâm của cuộc chiến thương mại toàn cầu mà ông Trump khởi xướng sau khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, một cuộc chiến đã làm mất lòng các đối tác thương mại, ảnh hưởng đến thị trường tài chính và gây ra sự bất ổn kinh tế toàn cầu.

Các nhà kinh tế thuộc Mô hình Ngân sách Penn-Wharton hôm 20.2 ước tính rằng số tiền thu được từ thuế quan của ông Trump lên tới hơn 175 tỉ USD.

Và số tiền đó có thể sẽ cần phải được hoàn trả do phán quyết này. Nhưng ông Trump cho rằng đây là vấn đề sẽ cần được đưa ra tòa án.

"Chúng ta đã thu về hàng trăm tỉ USD, không phải hàng triệu, mà là hàng trăm tỉ USD. Vì vậy, tôi đã nói, vậy thì tất cả số tiền chúng ta đã thu về sẽ đi về đâu? Vấn đề này không được thảo luận sao? Chẳng lẽ tòa án không nghĩ rằng họ sẽ cần có một lời nói rằng được giữ tiền hay không giữ tiền, đúng không? Tôi đoán là vấn đề này sẽ phải được đưa ra tòa án trong hai năm tới", ông Trump nói.

Sau khi Tòa án Tối cao nghe các lập luận trong vụ án vào tháng 11, ông Trump nói ông sẽ xem xét các phương án thay thế nếu tòa án phán quyết chống lại ông về thuế quan.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và các quan chức khác trong chính quyền cũng cho biết Mỹ sẽ viện dẫn các lý do pháp lý khác để giữ lại càng nhiều thuế quan của ông Trump càng tốt.

Sau phán quyết, chứng khoán Mỹ tăng nhẹ trong phiên giao dịch sáng 20.2.