Tòa tối cao Mỹ bác luật của New York, mở rộng quyền sử dụng súng

Với 6 phiếu thuận và 3 phiếu chống, Tòa án Tối cao Mỹ đã thông qua phán quyết bác bỏ luật của bang New York về những giới hạn đối với việc mang súng ngắn ngoài phạm vi nhà ở, báo The New York Times đưa tin. Tòa kết luận rằng đạo luật được ban hành vào năm 1913 vi phạm quyền "giữ và mang vũ khí" của công dân Mỹ theo Tu chính án hiến pháp số 2.

Được chấp bút bởi chánh án Clarence Thomas, phán quyết mới nhất có tác động sâu rộng, đặc biệt là ở các bang đã tìm cách giải quyết tội phạm súng đạn bằng việc đặt ra hạn chế về đối tượng có thể mang súng. California, Hawaii, Maryland, Massachusetts và New Jersey đều có luật tương tự, theo chánh án Thomas.

Các thẩm phán đã lật ngược phán quyết của tòa án cấp thấp hơn trong vụ kiện được khởi xướng bởi hai chủ sở hữu súng và chi nhánh New York của Hiệp hội Súng trường Quốc gia Mỹ (NRA), một nhóm bảo vệ quyền sử dụng súng có mối liên hệ chặt chẽ với đảng Cộng hòa.

Phán quyết ngày 23.6 cho thấy cách các thẩm phán bảo thủ, phe đa số tại Tòa án Tối cao Mỹ hiện bao gồm 9 thẩm phán trọn đời, diễn giải Tu chính án số 2. Phán quyết này là tuyên bố quan trọng nhất của Tòa án Tối cao Mỹ về quyền sử dụng súng trong hơn một thập kỷ. Năm 2008, lần đầu tiên tòa công nhận quyền giữ súng ở nhà để tự vệ của một cá nhân trong một vụ kiện tại thủ đô Washington DC, và vào năm 2010, tòa đã áp dụng quyền đó cho các bang.





Quyền sở hữu và sử dụng súng từ lâu đã là vấn đề gây tranh cãi ở Mỹ, quốc gia thường xuyên chứng kiến các vụ xả súng hàng loạt. Chỉ trong vài tuần gần đây, 19 trẻ em và hai giáo viên đã bị sát hại tại một trường tiểu học ở Uvalde, Texas, và 10 người đã thiệt mạng tại một cửa hàng tạp hóa ở Buffalo, New York.

Tổng thống Joe Biden, người từng nói bạo lực súng đạn là nỗi xấu hổ quốc gia, đã lên án phán quyết ngày 23.6.

"Phán quyết này mâu thuẫn với cả lẽ thường và hiến pháp, và sẽ gây ra những lo ngại sâu sắc cho tất cả chúng ta", ông Biden nói. "Sau các vụ tấn công kinh hoàng ở Buffalo và Uvalde, cũng như các hành vi bạo lực súng đạn hằng ngày không gây được sự chú ý trên toàn quốc, chúng ta phải làm nhiều hơn với tư cách một xã hội - chứ không phải ít hơn - để bảo vệ người dân Mỹ".