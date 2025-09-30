Tòa trả hồ sơ 6 cựu chiến binh kêu oan khi ra tù ở Lâm Đồng

Như vậy, vụ án 6 cựu chiến binh đến nay đã trải qua 3 lần xét xử sơ thẩm, 2 lần xét xử phúc thẩm, 1 lần giám đốc thẩm và nhiều lần tòa và Viện kiểm sát trả hồ sơ.

Ngày 30.9, TAND khu vực 6 - tỉnh Lâm Đồng (trước đây là TAND TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án 6 cựu chiến binh bị truy tố về tội hủy hoại rừng.

Ngay trong phần xét hỏi, luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng, căn cứ vào tài liệu xác định diện tích rừng và vị trí rừng bị xâm hại có trong hồ sơ vụ án là mâu thuẫn, không đồng nhất.

Cụ thể, có tài liệu xác định diện tích rừng thiệt hại là 0,78 ha nhưng cũng có tài liệu xác định 0,98 ha, 0,8 ha và 1,128 ha. Về vị trí khoảnh, thửa lô cũng không đồng nhất, có lúc xác định nằm ở 2 tiểu khu, lúc lại 1 tiểu khu.

6 cựu chiến binh ở Lâm Đồng liên tục kêu oan suốt 10 năm qua ẢNH: NGÂN NGA

Theo luật sư, đối với tội danh hủy hoại rừng là tội cấu thành vật chất nên cần xác định vị trí rừng bị hủy hoại và diện tích phải thống nhất một số liệu. Ngoài ra, để xác định diện tích, hiện trạng rừng cần phải trưng cầu giám định tư pháp.

Sau khi nghe ý kiến của luật sư, tòa vào trong hội ý rồi ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Lý do, tòa thấy thiếu chứng cứ dùng để chứng minh và có nhiều số liệu khác nhau về diện tích rừng, vị trí, khoảnh lô rừng bị hủy hoại mà không thể bổ sung tại phiên tòa. Từ đó, tòa quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Do thiếu chứng cứ để chứng minh, vụ án có nhiều số liệu khác nhau về diện tích rừng, nên tòa quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát ẢNH: NGÂN NGA

Theo đó, 6 cựu chiến binh liên tục kêu oan suốt 10 năm qua gồm: Đỗ Mạnh Hùng (63 tuổi), Ngân Xuân Dũng (65 tuổi), Vũ Tất Đắc (72 tuổi), Hoàng Văn Sằn (68 tuổi), Nguyễn Nam Thái (58 tuổi) và Cao Minh Điến (57 tuổi, cùng ở H.Đắk Song, Đắk Nông cũ). Ngoài ra, vụ án còn có cựu chiến binh Đoàn Xuân Trường nhưng đã qua đời.

Vụ án gây chú ý vì 6 cựu chiến binh từng bị TAND tỉnh Đắk Nông (nay là TAND tỉnh Lâm Đồng) kết tội hủy hoại rừng với mức án từ 6 - 7 tháng tù. Sau khi ra tù, các cựu chiến binh tiếp tục kêu oan, nên đã được cấp giám đốc thẩm là TAND cấp cao tại TP.HCM lật lại vụ án vào năm 2020.

Mới bắt đầu phần xét hỏi, tòa quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát ẢNH: NGÂN NGA

Theo hồ sơ vụ án, tại cuộc họp đầu năm 2015, cho rằng không còn rừng nên ông Đỗ Mạnh Hùng, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh thôn 6 (xã Trường Xuân, H.Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cũ), đưa ra ý kiến chi hội sẽ phát dọn đất rừng tại lô 3, lô 6, khoảnh 1, tiểu khu 1710 (TP.Gia Nghĩa cũ) để trồng cây keo gây quỹ hoạt động. Tất cả hội viên đồng ý.

Các cựu chiến binh bị cáo buộc trong 2 ngày của tháng 1.2015 và 2 ngày của tháng 4.2015 đã chặt những cây bụi, dây leo, cây gỗ có đường kính từ 10 cm trở xuống và gom lại thành từng đống chờ khô sẽ đốt. Đây là đất rừng do UBND tỉnh Đắk Nông cũ giao Công ty TNHH MTV Gia Nghĩa (Xí nghiệp lâm nghiệp Nghĩa Tín) quản lý.

Các luật sư tham gia bảo vệ cho 6 cựu chiến binh ẢNH: NGÂN NGA

Theo kết luận giám định tháng 4.2015 của giám định viên tư pháp Huỳnh Văn Triệu (thuộc Hạt Kiểm lâm TP.Gia Nghĩa cũ), rừng bị hủy hoại 0,98 ha, là rừng sản xuất, thiệt hại hơn 53 triệu đồng.

Cả 2 lần xét xử sơ thẩm, TAND TP.Gia Nghĩa (cũ) tuyên phạt 6 cựu chiến binh với mức án từ 6 - 7 tháng tù. Các bị cáo đồng loạt kháng cáo kêu oan vì cho rằng thời điểm chặt các cây bụi, dây leo thì trên thực tế đã không còn rừng nên không thể bị buộc tội hủy hoại rừng.

Xét xử phúc thẩm lần 1 (năm 2016), TAND tỉnh Đắk Nông cũ hủy bản án sơ thẩm. Cuối năm 2017, TAND tỉnh Đắk Nông cũ xét xử phúc thẩm lần 2, bác kháng cáo kêu oan của 6 cựu chiến binh, tuyên y án sơ thẩm.

Sau khi ra tù, 6 cựu chiến binh tiếp tục gửi đơn kêu oan khắp nơi.

Vì thế, năm 2020, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử giám đốc thẩm nêu ra 9 vấn đề cho thấy chưa đủ căn cứ buộc tội các bị cáo, nên hủy tất cả các bản án để điều tra lại.

Trước đó, dù tòa đã lên lịch xét xử rất nhiều lần nhưng phiên tòa vẫn không thể diễn ra với rất nhiều lý do.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử cán bộ bào chữa cho 6 cựu chiến binh Trước đó, năm 2024, thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ký công văn kiến nghị Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao và Bộ trưởng Bộ Công an kịp thời có hướng dẫn để không gây oan sai cho 6 cựu chiến binh. Trong quá trình giải quyết vụ án, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đắk Nông, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã nhiều lần có văn bản kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét vụ án. Đồng thời, hội còn cử cán bộ trực tiếp bảo vệ quyền lợi cho các cựu chiến binh tại phiên tòa. Để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội viên, Hội Cựu chiến binh Việt Nam cử ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng ban công tác cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam (nguyên Phó cục trưởng Cục điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng) tham gia bào chữa cho 6 cựu chiến binh tại tòa.







