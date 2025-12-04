Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau 'gây thất thoát'

Gia Bách
Gia Bách
04/12/2025 13:00 GMT+7

TAND tỉnh Cà Mau quyết định trả hồ sơ, điều tra bổ sung vụ án liên quan cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau và đồng phạm, do thiếu chứng cứ quan trọng để chứng minh tội phạm

Tòa trả hồ sơ sau thời gian nghị án kéo dài

Ngày 4.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, TAND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án cựu Giám đốc Công ty CP đầu tư - phát triển nhà Cà Mau (gọi tắt là Công ty phát triển nhà Cà Mau) và đồng phạm vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Lý do trả hồ sơ điều tra bổ sung là vụ án thiếu chứng cứ quan trọng dùng để chứng minh tội phạm theo quy định tại Điều 85 của bộ luật Tố tụng hình sự mà không thể bổ sung tòa phiên tòa.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau 'gây thất thoát'- Ảnh 1.

Phiên tòa khai mạc ngày 6.11, sau nhiều lần hoãn tuyên án, đến ngày 1.12 thì có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung

ẢNH: G.B

Phiên tòa khai mạc ngày 6.11. Sau phần tranh luận, HĐXX vào nghị án và dự kiến tuyên án ngày 10.11. Tuy nhiên, sát thời điểm tuyên án, lịch được dời sang ngày 12.11, rồi tiếp tục hoãn đến 14 giờ ngày 17.11 để xác minh thêm chứng cứ. Ngày 17.11, tòa vẫn không tuyên án. Đến ngày 1.12, HĐXX ban hành quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Chuyển nhượng hơn 13.500 m2 đất công trái quy định

Như Thanh Niên thông tin, 3 bị cáo trong vụ án là Huỳnh Thế Giới (58 tuổi, cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau), Tô Quang Phúc (63 tuổi, cựu Giám đốc Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) và Lê Quốc Mỹ (52 tuổi, cựu Trưởng phòng Tín dụng đầu tư Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau) bị xét xử về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cả 3 bị cáo liên quan vụ chuyển nhượng hơn 13.500 m2 đất công trái quy định, gây thiệt hại hơn 11 tỉ đồng ngân sách.

Tòa trả hồ sơ vụ cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau 'gây thất thoát'- Ảnh 2.

Bị cáo Huỳnh Thế Giới, cựu Giám đốc Công ty phát triển nhà Cà Mau, tại phiên tòa sơ thẩm

ẢNH: G.B

Theo cáo trạng, ngày 28.12.2016, các bị cáo này ký hợp đồng chuyển nhượng thửa đất số 33, diện tích 13.562 m2 tại xã Lý Văn Lâm (TP.Cà Mau cũ) cho Công ty T.T với giá 15,55 tỉ đồng, mức giá được giữ nguyên từ thời điểm định giá doanh nghiệp vào năm 2015, không được thẩm định lại và cũng không qua đấu giá tài sản công.

Kết quả định giá trong tố tụng hình sự xác định khu đất có giá thị trường 26,6 tỉ đồng, cao hơn 11 tỉ đồng so với giá chuyển nhượng. Dù phần đất thuộc tài sản nhà nước do Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau góp vốn chiếm hơn 97% vốn điều lệ nhưng các bị cáo không xin ý kiến chủ sở hữu vốn nhà nước mà tự biểu quyết thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Trong phiên làm việc tại phiên tòa sơ thẩm, luật sư bào chữa các bị cáo cho rằng phần vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển không phải là vốn nhà nước, vì khoản góp vốn bằng giá trị thửa đất số 33 tại xã Lý Văn Lâm không được xác định thuộc sở hữu nhà nước. Tuy nhiên, cáo trạng của Viện KSND tỉnh Cà Mau xác định ngược lại, cho rằng Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Cà Mau nắm giữ hơn 97% vốn điều lệ công ty, tức đại diện phần vốn nhà nước.

Nguồn gốc khu đất trên thuộc Công ty phát triển nhà Minh Hải từ năm 1994, sau cổ phần hóa được xác định là tài sản nhà nước góp vốn vào Công ty phát triển nhà Cà Mau. Năm 2015, giá trị phần đất được định lại là 15,55 tỉ đồng.

