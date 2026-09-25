Tòa tuyên buộc một công ty bồi thường 21 tỉ đồng do cho giám đốc nghỉ việc trái luật

Sau một tuần nghị án kéo dài, ngày 25.9, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm buộc Công ty E. bồi thường hơn 21 tỉ đồng cho ông T. vì chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Theo tòa phúc thẩm, việc Công ty E. kháng cáo yêu cầu sửa bản án sơ thẩm, còn Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM đề nghị hủy bản án sơ thẩm là không có cơ sở để chấp nhận.

Tòa không chấp nhận hủy án theo đề nghị của Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại TP.HCM ẢNH MINH HỌA: NGÂN NGA

Trước đó, hôm 18.9, trong phần xét hỏi, phía công ty kháng cáo vì cho rằng tòa sơ thẩm chưa xác minh, thu thập và đánh giá đầy đủ chứng cứ về quá trình làm việc, thu nhập của ông T. sau khi chấm dứt hợp đồng lao động với công ty.

Công ty cho rằng sau khi nghỉ việc, ông T. đã làm việc tại 3 doanh nghiệp khác, với chức danh cộng tác viên không đóng bảo hiểm xã hội và giám đốc điều hành có đóng bảo hiểm xã hội.

Theo khoản 1 điều 41 bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động phải thanh toán khoản tiền lương, phụ cấp đối với những ngày người lao động không được làm việc do bị chấm dứt hợp đồng trái pháp luật. Vì vậy, công ty chỉ thanh toán khoản tiền trong thời gian người lao động chưa xin được việc làm.

Tranh luận lại, phía ông T. chỉ thừa nhận sau khi nghỉ việc có một khoảng thời gian ngắn làm tư vấn viên độc lập nhưng không được đóng bảo hiểm. Ông không đồng ý với lập luận của bị đơn và vẫn mong muốn được nhận trở lại làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn và làm ở vị trí công việc như trước đây.

Sau khi nghe các bên tranh luận, Viện kiểm sát đề nghị tòa phúc thẩm hủy án để cấp sơ thẩm thu thập thêm chứng cứ việc ông T. có đi làm hay chưa.

Theo bản án sơ thẩm hồi tháng 4, ông T. làm giám đốc kiêm đại diện theo pháp luật tại Công ty E. từ tháng 6.2015 - 12.2021, theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Ngày 2.11.2021, công ty cho ông T. nghỉ hưởng nguyên lương để rà soát hoạt động. Cuối tháng 11, ông nhận thông báo chấm dứt hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 31.12.2021.

Cho rằng bị chấm dứt hợp đồng trái luật, ông T. khởi kiện, yêu cầu công ty nhận trở lại làm việc, thanh toán tiền lương và phụ cấp hơn 400 triệu đồng/tháng trong 51 tháng 29 ngày không được làm việc, tương đương hơn 20 tỉ đồng.

Ông còn yêu cầu bồi thường thêm 2 tháng lương, nâng tổng số tiền lên hơn 21 tỉ đồng, đồng thời truy đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi được nhận trở lại, ông sẽ hoàn trả hơn 2,8 tỉ đồng trợ cấp mất việc.

Công ty cho rằng việc chấm dứt hợp đồng xuất phát từ thay đổi cơ cấu, tổ chức lại vị trí quản lý. Tuy nhiên, tòa sơ thẩm xác định lý do này không có cơ sở, nên đã chấp nhận các yêu cầu của ông T.