Tòa tuyên công ty xổ số Huế trả thưởng 2 tỉ đồng: Giám đốc chia sẻ niềm vui với nguyên đơn

Sáng 25.3, TAND TX.Hương Thủy (TP.Huế) mở phiên xét xử vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp trả thưởng tiền xổ số kiến thiết" giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Nguyệt (trú ở H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, người trúng vé số độc đắc 2 tỉ đồng) và bị đơn là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế (Công ty XSKT Huế).

Bà Nguyệt cùng các luật sư có mặt từ sớm dự phiên tòa ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Từ sớm đại diện cả 2 bên đều có mặt. Tại phiên xét xử sơ phẩm, có 4 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nguyên đơn; trong khi bị đơn ủy quyền cho ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế là người đại diện tham gia.

Đúng 8 giờ, Thư ký phiên tòa thông qua các quy định và người có mặt, trong 4 người làm chứng, chỉ có 1 người có mặt, 3 người khác có đơn xin vắng. Cả nguyên đơn và bị đơn đều không cung cấp thêm vật chứng gì mới, HĐXX bằng đầu hỏi các người liên quan.

Lý do không trả thưởng vì phần tách rời không còn

Tại phiên tòa, luật sư của nguyên đơn cũng đã đưa ra những yếu tố khách quan dẫn đến tờ vé số bị rách. Theo luật sư, mặc dù tờ vé số có bị rách nhưng nhìn mắt thường và đánh giá vẫn còn thấy rõ dãy số này, toàn bộ hình dạng, trạng thái của tờ vé số đều thể hiện nguyên trạng ban đầu của dãy số này, đồng thời đã được công an TP.Huế giám định. Vì vậy, yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt là hợp pháp.

Tờ vé số trúng giải độc đắc 2 tỉ đồng ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Phía bị đơn cho rằng công ty luôn sẵn sàng trả thưởng cho khách hàng với điều kiện vé còn đúng với quy định của pháp luật. Tuy nhiên, nhằm tuân thủ theo quy định thì việc không trả thưởng cho tờ vé trúng độc đắc 2 tỉ đồng là đúng, vì phần tách rời không còn.

Trả lời về kết giám định của cơ quan công an trước đó, ông Phước (đại diện bị đơn) khẳng định văn bản trả lời chỉ ghi không có dấu vết tẩy xóa dãy số, đồng thời không có cụm từ nào trong văn bản nêu "vé lĩnh thưởng đó còn nguyên hình nguyên khổ".

Đại diện nguyên đơn trả lời câu hỏi của HĐXX ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Phước cũng một lần nữa khẳng định, cơ sở để không trả thưởng là vì tờ vé số không còn nguyên hình nguyên khổ như ban đầu. Bà Nguyệt đã không bảo quản tờ vé số đã mua còn nguyên hình nguyên khổ (như mặt sau tờ vé số có nội dung quy định rõ).

"Tờ vé số trúng độc đắc của bà Nguyệt phần rách rời không còn, thuộc lỗi của bà Nguyệt, không đủ căn cứ để xác định tờ vé số ban đầu. Đó là những lý do mà phía công ty căn cứ để không trả thưởng", ông Phước nói.

Từ chối trả lời 2 câu hỏi về dãy số phụ và mã QR trên vé số

Luật sư phía nguyên đơn cũng hỏi, trên tất cả các tờ vé số đều có mã QR trên tờ vé số, thì mã này làm gì? Tất cả dãy số phụ trên tờ vé số để làm gì?

Ông Phước trả lời, trên mã QR dãy số phụ mang tính chất bí mật kinh doanh. Vì vậy, câu hỏi về dãy số phụ mã QR trên tờ vé số mà luật sư đặt ra, bị đơn từ chối trả lời.

Người làm chứng có mặt tại phiên xét xử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tiếp tục trao đổi về việc trả thưởng cho những tờ vé số bị rách, đại diện phía Công ty XSKT Huế cho rằng: "Chúng tôi đã tờ từng thưởng nhiều tờ vé số, có những tờ rách ra 5 – 7 mảnh nhưng khi ghép vào vẫn nguyên vẹn, nên chúng tôi trả thưởng. Chúng tôi rất mong muốn trả thưởng cho khách hàng, nhưng việc trả thưởng cho bà Nguyệt là sai quy định. Nếu phiên tòa xử tôi phải trả thưởng chúng tôi sẽ chấp hành".



Tại phiên tòa, bà Nguyệt cũng khai với HĐXX nguyên nhân 2 tờ vé số bị ướt, rách rời do khách quan. "Khi tôi phát hiện trúng thưởng tôi xuống bếp cùng con bỏ tờ vé số lên dĩa để hơ trên bếp than, sau đó tôi chạy đến đại lý, sau đó được tư vấn cách bảo quản, hướng dẫn tôi. Việc tôi hơ vé số có con là Nguyễn Hoài Nam (người làm chứng) ở đó", bà Nguyệt khẳng định.

Rất muốn trả thưởng nhưng phải theo quy định

HĐXX cũng hỏi nguyên đơn "lý do nào công ty chấp nhận trả thưởng tờ vé số phụ"? ông Phước cho rằng cơ sở để trả thưởng là tờ này bị co lại một chút, rách 1 đường nhỏ, đủ căn cứ để trả thưởng. Một lần nữa, ông Phước khẳng định lý do không trả thưởng tờ vé số trúng giải đặc biệt vì tờ vé số này đã bị co lại, rách, mất chân chữ số hàng đơn vị, phần rách không còn nên không đủ căn cứ để xác định hình dạng ban đầu.

Đại diện Công ty XSKT Huế trả lời câu hỏi của HĐXX ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Về các yếu tố xác định nhận thưởng, phía Công ty XSKT trả lời còn nguyên hình nguyên khổ, không rách rời, không chắp vá không tẩy xóa, còn thời hạn lĩnh thưởng. Về khách quan nếu vé bị rách thì tờ vé số phải còn đủ căn cứ xác định nguyên dạng ban đầu, khi rách rời nhưng không còn đủ hình dạng thì không đủ cơ sở để trả thưởng.

HĐXX tuyên án ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

"Công ty rất mong muốn trả thưởng, khi bán vé số mong muốn rằng người dân trúng số. Tuy nhiên quy định của pháp luật như tôi đã nêu "tờ vé không còn nguyên hình nguyên khổ, không xác định được hình dạng ban đầu" nên chúng tôi không có cơ sở để chi trả, đây là quy định của pháp luật", ông Phước trả lời HĐXX.

Kết thúc phần tranh luận, đại diện Viện KSND TX.Hương Thủy cũng nêu quan điểm yêu cầu bị đơn là Công ty XSKT Huế cần trả thưởng 2 tỉ đồng cho nguyên đơn.

Sau phần nghị án, HĐXX nêu việc làm rách tờ vé số của bà Nguyệt là vì lý do khách quan, việc rách rời của tờ vé số vẫn đảm bảo tính xác thực nguyên dạng ban đầu của vé. Đồng thời vé không thuộc dạng nghi ngờ gian lận và còn trong thời hạng nhận thưởng theo quy định cho nên Công ty XSKT Huế phải chịu trả thưởng cho bà Nguyệt.

Vì vậy, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyệt, buộc Công ty XSKT Huế phải chi trả cho bà Nguyệt 2 tỉ đồng của tờ vé số trúng thưởng.

Đồng thời, bị đơn phải trả tiền án phí 72 triệu đồng và trả lại tiền tạm ứng án phí cho nguyên 36 triệu đồng.

Chia sẻ sau buổi xét xử, bà Nguyệt không giấu nổi niềm vui, xúc động. Bà cho biết, số tiền quá lớn với hoàn cảnh gia đình lúc này, sẽ trích một phần để làm thiện nguyện cho bà con, chòm xóm.

Bà Nguyệt sau phiên xử ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ông Lê Trung Phước, Giám đốc Công ty XSKT Huế, cũng chia sẻ niềm vui với bà Nguyệt. “Như quan điểm chúng tôi đã nói, công ty của tôi khi bán vé thì rất mong khách hàng trúng thưởng, tuy nhiên trường hợp xảy ra thời gian vừa qua là do quy định của pháp luật và công ty. Nhưng qua phiên tòa hôm nay, đã tuyên nguyên đơn nhận tiền, là cơ sở để chúng tôi trả thưởng cho khách hàng”.