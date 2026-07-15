Đề xuất toàn bộ đường bay đến châu Âu, Đông Á, Tây Á sẽ chuyển sang Long Thành

Nội dung vừa được nêu trong báo cáo của ACV gửi Ban Chỉ đạo công tác chuẩn bị khai thác Cảng HKQT Long Thành.

Sân bay Long Thành dự kiến khai thác thương mại chính thức từ 1.12 ẢNH: ACV

Theo phương án đề xuất, Long Thành sẽ đảm nhận toàn bộ đường bay quốc tế có cự ly trên 1.000 km, các chuyến bay quốc tế không thường lệ, chuyến bay mới nếu Tân Sơn Nhất không đáp ứng. Đối với mạng bay nội địa, các hãng hàng không Việt Nam được chủ động lựa chọn khai thác tại Long Thành theo nhu cầu.

Cụ thể, toàn bộ đường bay quốc tế đến Đông Á, Tây Á, châu Đại Dương, châu Âu cùng tất cả chuyến bay chở hàng sẽ được chuyển sang Long Thành. Riêng các đường bay đến Đông Nam Á dự kiến được phân bổ khoảng 55% tại Long Thành và 45% tại Tân Sơn Nhất.

Tân Sơn Nhất tiếp tục khai thác các đường bay quốc tế thường lệ có cự ly dưới 1.000 km sử dụng tàu bay Code C như Airbus A320, A321, Boeing 737 và các đường bay nội địa theo kế hoạch của các hãng.

Đối với mạng bay nội địa, các đường bay đến Bắc Trung bộ, Tây nguyên, Đông Nam bộ và Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục khai thác tại Tân Sơn Nhất. Các đường bay đến Đồng bằng sông Hồng dự kiến phân chia với tỷ lệ 88% tại Tân Sơn Nhất và 12% tại Long Thành. Đối với Nam Trung bộ, tỷ lệ tương ứng là 93% và 7%.

Đề xuất này có nhiều thay đổi so với nghiên cứu phương án phân chia khai thác trước đó mà ACV gửi Chính phủ và các bộ. Tại báo cáo trước, ACV dự kiến sẽ khai thác đồng thời giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất theo nguyên lý "phân vai theo thị trường" thay vì dịch chuyển cơ học.

Quan điểm được nêu thời điểm đó rằng đây là một cặp sân bay hoạt động song song để phát triển kinh tế vùng. Việc phân bổ khai thác trên cơ sở các hãng hàng không tự nguyện đăng ký, phụ thuộc vào nhu cầu thực tế của hành khách và phương án khai thác của hãng hàng không. Sự điều tiết này tùy thuộc nhu cầu thực tế của hành khách, cũng không cố định cứ đường bay dài thì bay ở Long Thành, đường bay ngắn thì bay ở Tân Sơn Nhất.



