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Toàn cảnh 17h: Lật xe trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên | Lời thú nhận muộn màng của Long 'chín ngón'
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lật xe trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên | Lời thú nhận muộn màng của Long 'chín ngón'

Thanh Niên
Thanh Niên
Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 15.6.2026 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 15.6: Lật xe trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên | Lời thú nhận muộn màng của Long ‘chín ngón’

Nếu không còn đất xây bãi giữ xe, TP.HCM xoay xở thế nào?

Xe ngày càng nhiều, đất ngày càng ít, còn chỗ đỗ xe ngày càng khan hiếm. Trong bối cảnh nhiều dự án bãi xe vẫn chưa thành hiện thực, các chuyên gia cho rằng TP.HCM cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: bãi xe ngầm, bãi xe cao tầng, bãi xe tự động, mô hình Park and Ride, chia sẻ bãi đỗ và số hóa quản lý giao thông tĩnh. Bài toán không chỉ là xây thêm bãi xe, mà là tổ chức lại không gian đỗ xe gắn với quy hoạch đô thị và giao thông công cộng.

Nếu không còn đất xây bãi giữ xe, TP.HCM xoay xở thế nào?

Từ 15.6, đổi điện thoại mới phải xác thực sinh trắc học trong 2 giờ

Theo Thông tư 08, trong thời gian tối đa 2 giờ kể từ khi phát hiện thuê bao có hoạt động thay đổi thiết bị so với thiết bị đã sử dụng trước đó, doanh nghiệp viễn thông phải triển khai biện pháp rà soát, phát hiện và tạm dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi đối với thuê bao đó.

Từ 15.6, đổi điện thoại mới phải xác thực sinh trắc học trong 2 giờ

 Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất giới hạn dân số 10 triệu người

Theo kết quả kiểm phiếu, có 54,79% cử tri bỏ phiếu chống và 45,21% ủng hộ đề xuất do đảng Nhân dân Thụy Sĩ (SVP) đưa ra. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 58,86%, The Guardian đưa tin hôm 14.6.

Thụy Sĩ bác bỏ đề xuất giới hạn dân số 10 triệu người

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

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