Toàn cảnh màn truy bắt lật tẩy đường dây ma túy 140 người: Chuyên án bí số VA0126Đ

Một màn áp sát chớp nhoáng, vòng vây siết chặt. Chiếc ô tô do Đặng Phan Thanh Tùng trực tiếp cầm lái đang trên đường vận chuyển ma túy đã bị các mũi trinh sát PC04 Công an TP.HCM chặn đứng. Khám xét tại chỗ, hàng loạt tang vật ma túy được cất giấu tinh vi bên trong xe đã bị thu giữ. Ngày 22.5.2026, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô rất lớn, trải dài từ khu vực Tây nguyên đến các tỉnh thành phía nam, khởi tố và đưa đi cai nghiện tổng cộng 140 người.
