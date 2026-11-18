Để vươn tầm thành “siêu đô thị” thuộc top 100 thành phố toàn cầu vào năm 2030, TP.HCM sẽ tái cấu trúc không gian và đầu tư hạ tầng ra sao?

Khu trung tâm hai bờ sông Sài Gòn và khu đô thị mới Thủ Thiêm nhìn từ trên cao. Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Sau sáp nhập, TP.HCM bước vào quá trình tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô chưa từng có. Định hướng cho quá trình này được xác định trong Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm, vừa được UBND TP.HCM phê duyệt tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31.10.

Theo đó, đến năm 2030, TP.HCM trở thành đô thị đặc biệt, văn minh, hiện đại, giữ vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, logistics, hội nhập quốc tế; có vị trí nổi trội trong khu vực Đông Nam Á và thuộc nhóm thu nhập cao.

Đô thị TP.HCM nhìn từ trên cao. Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Không gian phát triển mới này được định hình trên diện tích khoảng 6.772 km² với 168 đơn vị hành chính, gồm 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo.

Để quản trị hiệu quả trên địa bàn rộng lớn, quy hoạch chia thành phố thành 10 vùng quản trị phát triển dựa trên đặc thù và mật độ dân số. Trong đó, vùng lõi đô thị - tài chính - quản trị - di sản chỉ rộng khoảng 17.000 - 17.500 ha nhưng dự kiến có 5,9 - 6,2 triệu dân, mật độ cao nhất thành phố.

BẢN ĐỒ TƯƠNG TÁC 10 vùng quản trị phát triển TP.HCM

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Quy mô dân số của thành phố cũng không ngừng gia tăng. Dự kiến đến năm 2030, TP.HCM có khoảng 18 triệu người; lực lượng lao động khoảng 8,2 triệu người.

Đi cùng quy mô dân số ấy, TP.HCM đặt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tối thiểu 10,5%/năm trong giai đoạn 2026 - 2030. Đà tăng trưởng này đưa quy mô kinh tế thành phố đạt 200 - 225 tỉ USD vào năm 2030 và 850 - 900 tỉ USD vào năm 2040.

Từ 14.500 USD năm 2030 lên 90.000 USD năm 2050 Mục tiêu GRDP bình quân đầu người tối thiểu theo Quyết định 7308

Tương ứng, GRDP bình quân đầu người dự kiến tăng từ mức tối thiểu 14.500 USD (năm 2030) lên 90.000 USD vào năm 2050, gấp hơn 10 lần so với năm 2025 (khoảng 8.944 USD).

02 / KINH TẾ GRDP bình quân đầu người

Theo tính toán của liên danh tư vấn VIUP - BCG - Nikken Sekkei, để chuyển từ mức tăng trưởng 5,5%/năm giai đoạn 2022 - 2025 sang tăng trưởng hai con số, TP.HCM cần 10 ngành trụ cột đóng góp thêm 5 - 6 điểm phần trăm. Đóng góp lớn nhất đến từ sản xuất tiên tiến, trung tâm tài chính khu vực, dịch vụ số và trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm logistics tiên tiến.

KINH TẾ / 10 NGÀNH TRỤ CỘT Động lực cho tăng trưởng hai con số

Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu sử dụng đất của TP.HCM cũng thay đổi theo hướng đô thị hóa. Đến năm 2030, đất xây dựng toàn thành phố tương đương 41 - 43% tổng diện tích quy hoạch (khoảng 280.000 - 290.000 ha).

Đến năm 2050, khu vực phát triển đô thị tăng lên 240.000 - 265.000 ha, trong khi khu vực phát triển nông thôn và sản xuất nông nghiệp thu hẹp dần, từ 295.000 - 330.000 ha năm 2030 xuống còn 185.000 - 205.000 ha.