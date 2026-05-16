Toàn cảnh Tổng thống Trump thăm Trung Quốc: Mỹ - Trung tìm ‘ổn định chiến lược’

Lễ đón thảm đỏ tại sân bay

Tối 13.5, chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Donald Trump và đoàn tháp tùng hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Bắc Kinh trải thảm đỏ đón tiếp với nghi thức cấp nhà nước trang trọng. Ra sân bay đón đoàn có Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính, Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ Tạ Phong, Thứ trưởng Ngoại giao Mã Triều Húc cùng đội quân danh dự và quân nhạc. Tháp tùng ông Trump có các quan chức cấp cao (như Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent) và các tài phiệt công nghệ hàng đầu như tỉ phú Elon Musk (người đứng đấu nhiều hãng công nghệ lớn như Tesla và SpaceX) và Jensen Huang (Chủ tịch và CEO của Nvidia), báo hiệu trọng tâm lớn về kinh tế và công nghệ.

Hội đàm chính thức và Quốc yến

Sáng 14.5, Chủ tịch Tập Cận Bình chủ trì lễ đón trọng thể chính thức tại quảng trường phía đông Đại lễ đường Nhân dân với loạt 21 phát đại bác chào mừng. Ngay sau đó, hai nhà lãnh đạo tiến hành hội đàm sâu rộng.

Hai bên thống nhất tầm nhìn mới về "Ổn định chiến lược mang tính xây dựng" nhằm quản lý bất đồng. Về kinh tế, phái đoàn Mỹ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại thực tế, bao gồm việc Trung Quốc cam kết mua hàng tỉ USD nông sản và thảo luận mua 200 máy bay Boeing. Vấn đề tự do hàng hải tại eo biển Hormuz và kiểm soát an toàn mô hình Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng được đưa vào chương trình nghị sự. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhấn mạnh ranh giới đỏ của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Trong buổi chiều, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ thăm Thiên Đàn ở Bắc Kinh. Đây là nơi các hoàng đế triều Minh và triều Thanh từng thực hiện nghi lễ tế trời. Hai nhà lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm trước Điện Kỳ Niên, nơi cầu mùa màng bội thu và cũng là công trình nổi tiếng nhất ở Thiên Đàn.

Vào tối cùng ngày, Bắc Kinh tổ chức trọng thể tiệc chiêu đãi cấp nhà nước để chào mừng phái đoàn của Tổng thống Trump.

Tiệc trà Trung Nam Hải

Buổi sáng 15.5, Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump có cuộc gặp hẹp dạo bước và thảo luận riêng tư tại khu phức hợp Trung Nam Hải nằm giữa trung tâm thủ đô Bắc Kinh để đúc kết lại các đồng thuận. Đây là lần đầu tiên ông Trump được mời đến Trung Nam Hải, và cũng là lãnh đạo nước ngoài hiếm hoi đặt chân vào khu vực được mệnh danh là "Nhà Trắng" của Trung Quốc và là trung tâm quyền lực của nước này.

Trong chuyến thăm này, ông Tập đích thân dẫn ông Trump đi qua các khu vườn và đình đài trong Trung Nam Hải, thông qua phiên dịch viên, giới thiệu lịch sử của khu phức hợp.

Hai lãnh đạo bắt tay, chụp ảnh lưu niệm rồi dự tiệc trà và bữa trưa làm việc, những hoạt động cuối cùng trong chuyến thăm cấp nhà nước của ông Trump tới Trung Quốc.

Kết thúc chuyến thăm

Chiều 15.5, Tổng thống Trump cùng phái đoàn di chuyển ra Sân bay Quốc tế Thủ đô Bắc Kinh, lên chuyên cơ Không lực Một khởi hành về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 ngày Tiễn Tổng thống Mỹ tại sân bay có Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cùng các quan chức ngoại giao cấp cao. Trước khi rời đi, ông Trump tuyên bố trên chuyên cơ rằng hai bên đã "giải quyết được nhiều vấn đề khác nhau", mở ra chương mới định hình mối quan hệ "ưu tiên kinh doanh và thực tế", tạm thời kéo dài thời gian đình chiến thương mại giữa hai siêu cường.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng tham quan Thiên Đàn ở Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 14.5 ẢNH: REUTERS



