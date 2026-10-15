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    Toàn cảnh TP.HCM chống ngập: 87 dự án, hơn 142.000 tỉ đồng và mục tiêu đến năm 2030

    Toàn cảnh TP.HCM chống ngập: 87 dự án, hơn 142.000 tỉ đồng và mục tiêu đến năm 2030

    Đình Tuyển - Phạm Hữu

    TP.HCM hiện có 159 điểm ngập do mưa và triều cường. Từ nay đến năm 2030, thành phố triển khai 87 dự án với tổng vốn hơn 142.000 tỉ đồng, giải quyết 50 vị trí ngập, mỗi vị trí có thể gồm nhiều điểm.

    Theo Sở Xây dựng TP.HCM, toàn thành phố sau hợp nhất đang đối mặt với 159 điểm ngập do mưa và triều cường.

    Về mặt địa lý, khu vực TP.HCM cũ ghi nhận 76 điểm (gồm 57 điểm ở nội đô và 19 điểm tại Thủ Đức cũ). Các vùng sáp nhập mới là Bình Dương cũ và Bà Rịa – Vũng Tàu cũ lần lượt ghi nhận 52 và 31 điểm ngập.

    TP.HCM ngập ở đâu và lộ trình khắc phục ra sao

    Đánh giá theo mức độ, toàn thành phố có 39 điểm ngập thường xuyên (mức nước ngập trên 30 cm, tụ nước lâu hơn 120 phút), 33 điểm ngập vừa và 22 điểm ngập nhẹ. Còn 65 điểm chưa được phân loại mức độ, chủ yếu là 52 điểm ở Bình Dương cũ. Bản đồ dưới đây phóng to vào khu vực trung tâm TP.HCM.

    Đáng chú ý, khu vực nội đô TP.HCM cũ có đến 48 điểm ngập do mưa và 9 điểm ngập do triều cường. Những điểm ngập do triều này nằm chủ yếu ở phía Nam và ven sông. Trong số điểm ngập do mưa, 15 điểm ngập thường xuyên tập trung ở các phường Đông Hưng Thuận, Thông Tây Hội, An Hội Đông, Thạnh Mỹ Tây, Bình Trị Đông…

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