Toàn cảnh vụ cựu hoa hậu Thái Lan bị bắt vì nghi ăn chặn tiền từ thiện

Vụ bắt giữ gây xôn xao dư luận

Panadda Wongphudee đăng tải một chuyến cứu trợ lên trang cá nhân hồi tháng 10.2026, không lâu trước khi bị bắt vì cáo buộc sử dụng tiền từ thiện sai mục đích ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Panadda Wongphudee

Theo Bangkok Post, cuộc điều tra liên quan đến Panadda Wongphudee (50 tuổi) và hoạt động của Goodness Foundation - quỹ từ thiện do bà làm chủ tịch, được tiến hành sau khi một nhóm nhà tài trợ và người dân gửi đơn khiếu nại đến cơ quan điều tra, nghi ngờ khoản đóng góp của họ không được sử dụng cho mục đích từ thiện như đã công bố.

Nhiều năm qua, quỹ này được biết đến với hoạt động: hỗ trợ cứu trợ thiên tai, trợ giúp pháp lý, cung cấp nơi trú ẩn, cũng như hỗ trợ y tế và giáo dục cho những hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6.11, Panadda Wongphudee bị bắt tại nhà riêng ở Bangkok (Thái Lan). Cảnh sát đã tiến hành khám xét nhà riêng của bà sau vụ bắt giữ và một nhóm khác đã vào hai văn phòng của quỹ từ thiện do bà thành lập tại tỉnh Pathum Thani và Bangkok để thu thập thêm bằng chứng. Thiếu tướng Thatphum Jaruprat, chỉ huy Cục Chống tội phạm kinh tế, cho biết bà Panadda phải đối mặt với ba cáo buộc: thông đồng lừa đảo công chúng, âm mưu rửa tiền và nhập thông tin sai lệch vào hệ thống máy tính.

Một ngày sau khi lệnh bắt giữ được ban hành, chồng của Panadda Wongphudee là Atip Anantawan (53 tuổi) - một nhà đầu tư bất động sản kiêm chuyên gia thể hình đã ra trình diện chính quyền, đối mặt với cáo buộc âm mưu rửa tiền.

Trên trang cá nhân, Panadda Wongphudee giới thiệu mình là Miss Thailand 2000, hoạt động với vai trò diễn viên, MC, ca sĩ..., đồng thời là sáng lập quỹ từ thiện Goodness Foundation ẢNH: INSTAGRAM NV

Bangkok Post đưa tin cảnh sát đã phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng với tổng số tiền khoảng 102 triệu baht thuộc về những người có liên hệ với Panadda Wongphudee và quỹ của bà. Thêm 30 tài khoản khác cũng bị đóng băng vì đã nhận được tiền từ tài khoản cá nhân của bà Wongphudee và quỹ từ thiện. Việc xác minh những tài khoản liên quan khác vẫn đang được tiến hành.

Theo Bangkok Post, cảnh sát đề nghị tạm giam cặp đôi này để phục vụ điều tra, không cho họ tại ngoại vì lo ngại các nghi phạm có thể bỏ trốn hoặc can thiệp vào bằng chứng.

Trong quá trình được dẫn giải, Panadda Wongphudee công khai xin lỗi, nói rằng bản thân rất hối hận và xin nhận trách nhiệm về mọi hành vi sai trái. Nữ diễn viên này cũng cho biết bản thân đã cung cấp đầy đủ thông tin cho các nhà điều tra và muốn vụ án được tiến hành theo đúng quy trình pháp lý. Trong khi đó, Atip Anantawan từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên trước khi được đưa lên xe cảnh sát.

Theo Cục Cải huấn, cựu hoa hậu Panadda Wongphudee và chồng Atip Anantawan đã thích nghi tốt trong đêm đầu tiên sau khi bị giam. Bangkok Post đưa tin hôm 8.11, các nhân viên y tế và xã hội đánh giá cựu hoa hậu này khỏe mạnh, không có bệnh nền, tâm thần ổn định, ngoại trừ việc lo lắng cho các con và mẹ của mình.

Gần 65% tiền quyên góp bị sử dụng sai mục đích

Panadda Wongphudee từng tạo dựng được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng với những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM Panadda Wongphudee

Theo Bangkok Post, thiếu tướng Thatphum Jaruprat, chỉ huy Cục Chống tội phạm kinh tế (ECD), đã công bố những chi tiết ban đầu của cuộc điều tra vào hôm 7.11, khi Hoa hậu Thái Lan 2000 và chồng bị tạm giam sau lần ra tòa đầu tiên liên quan đến vụ án. Vị này phát biểu: "Các nhà điều tra phát hiện nghi phạm đã lợi dụng danh tiếng, quá trình tham gia của họ vào công tác xã hội để kêu gọi quyên góp thông qua các trang Facebook".

Theo thông tin được tiết lộ, Panadda Wongphudee bắt đầu kêu gọi quyên góp trên mạng từ tháng 11.2015 thông qua một tài khoản ngân hàng đứng tên cá nhân và cho biết số tiền được mọi người ủng hộ sẽ được sử dụng cho nhiều hoạt động từ thiện khác nhau.

Các điều tra viên phát hiện bà Panadda Wongphudee có quyền kiểm soát cả 3 tài khoản. Những tài liệu liên quan cho thấy bà vẫn nắm quyền quyết định và phê duyệt các giao dịch thanh toán. Từ năm 2015 đến nay, cả 3 tài khoản đã ghi nhận hơn 3,2 triệu giao dịch, đến từ hơn một triệu tài khoản của các nhà hảo tâm, với tổng số tiền khoảng 815 triệu baht (hơn 620 tỉ đồng). Trong tổng số tiền này, khoảng 527 triệu baht (hơn 401 tỉ đồng) được cho là đã bị sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các điều tra viên đã xác định 12 nhóm giao dịch đáng ngờ liên quan đến số tiền trên. Đáng chú ý, 99 triệu baht được chuyển cho ông Atip, 36 triệu baht được chuyển cho các thành viên ban điều hành quỹ, 4,6 triệu baht được chuyển cho cha của bà Panadda, 24 triệu baht được sử dụng để đầu tư vào các quỹ tương hỗ, 10 triệu baht được chi trả cho bảo hiểm nhân thọ, 19 triệu baht được sử dụng để thanh toán thẻ tín dụng… Ngoài ra, số tiền rút ra từ các quỹ tương hỗ cũng được sử dụng để mua trang sức và túi xách hàng hiệu cao cấp, với tổng trị giá 2,7 triệu baht. Một phần tiền khác cũng được sử dụng để thanh toán chi phí nhà ở và phí bảo trì, quản lý các khu vực sử dụng chung.

Quỹ từ thiện của bà Panadda Wongphudee bị phát hiện nhiều giao dịch, hoạt động bất thường ẢNH: INSTAGRAM NV

Cơ quan chức năng phát hiện quỹ không lưu giữ hồ sơ về các cuộc họp thường niên của ban điều hành, không nộp báo cáo hoạt động hằng năm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, quỹ chỉ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong hai năm đầu tiên hoạt động. Thiếu tướng cảnh sát Thatphum cho biết những phát hiện này là một trong những căn cứ được xem xét khi đánh giá hành vi của các nghi phạm và dấu hiệu về ý định lừa đảo.

Trong quá trình lấy lời khai, bà Panadda phủ nhận các cáo buộc nhằm vào mình, nhưng thừa nhận bản thân trực tiếp quản lý và thực hiện các giao dịch tài chính. Bà cũng thừa nhận một phần tiền đã được sử dụng cho những mục đích khác với nội dung được công bố trong các đợt kêu gọi quyên góp. Bà giải thích rằng mình đã bị nhầm lẫn trong quá trình phân bổ và chi tiêu các khoản tiền do phải quản lý số lượng giao dịch quá lớn.

Chồng bà phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời cho rằng mình chỉ thực hiện các giao dịch theo chỉ đạo của vợ.