Việc truy bắt 4 phạm nhân trốn trại cho thấy phạm vi truy tìm trải rộng từ khu vực quanh Trại giam A2 đến các tuyến giao thông liên tỉnh và địa bàn rừng núi ở phía tây Khánh Hòa.

Toàn cảnh vụ trốn trại giam A2: 4 phạm nhân đã đi các hướng nào?

Liên quan vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2, trao đổi với phóng viên, luật sư Hoàng Ngọc Quý (Đoàn luật sư TP.HCM), cho rằng việc nhiều phạm nhân cùng lao động tại một địa điểm rồi bỏ trốn có thể đặt ra nghi vấn về khả năng bàn bạc, phối hợp. Cơ quan điều tra phải thu thập tài liệu, chứng cứ chứng minh có hay không việc thống nhất kế hoạch, phân công vai trò và phối hợp thực hiện hành vi trước khi bỏ trốn. Những người này có sử dụng vũ lực đối với người canh gác hoặc người có trách nhiệm quản lý hay không...

Đây là những tình tiết quan trọng để xác định khung hình phạt theo điều 386 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với 4 phạm nhân trốn trại.

Theo quy định tại điều luật này, người đang bị tạm giữ, tạm giam, áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù mà bỏ trốn có thể bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo khoản 1.

Trường hợp phạm tội có tổ chức hoặc dùng vũ lực đối với người canh gác, người áp giải thì bị phạt tù từ 3 - 10 năm theo khoản 2.

Ngoài trách nhiệm hình sự, theo điều 43 luật Thi hành án hình sự năm 2019, phạm nhân vi phạm kỷ luật có thể bị xử lý theo hình thức giam tại buồng kỷ luật từ 7 - 10 ngày. Phạm nhân bỏ trốn bị bắt lại, áp giải trở về tiếp tục chấp hành án phạt tù thuộc trường hợp bị xếp loại chấp hành án phạt tù loại kém.

Việc giảm thời hạn chấp hành án phạt tù hoặc tha tù trước thời hạn có điều kiện cũng không được xem xét một cách đương nhiên, mà phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định. Do đó, cần căn cứ hồ sơ và quy định áp dụng đối với từng phạm nhân để xác định hệ quả pháp lý cụ thể.